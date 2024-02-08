ZAMLI Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi | 8-9-10-14-15 Şubat evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? SMS, e-Devlet sorgulama ekranı!

2024 Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak sorusu, ödeme tarihinin yaklaşmasıyla gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan evde bakım maaşı ödemelerinin bu ay zamlı olarak yapılıp yapılmayacağı da hak sahiplerinin dikkatini çeken bir konu haline geldi. Her ay ortasında ödenmeye başlayan evde bakım yardımı ödemeleri, yaşlılara, engellilere ve hastalara yöneliktir ve bu ödemeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla gerçekleştirilir.

EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR OLDU?