ZAMLI Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi | 8-9-10-14-15 Şubat evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? SMS, e-Devlet sorgulama ekranı!
Evde bakım maaşı alan hak sahipleri, 8 Şubat 2024 tarihinde yapılacak ödemeyi merakla bekliyor. Şubat ayı evde bakım parasının ne zaman yatacağı sorusu da bu nedenle gündemde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakıma ihtiyacı olan engellilere ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla evde bakım yardımı adı altında ödemeleri yapıyor. Peki evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
2024 Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak sorusu, ödeme tarihinin yaklaşmasıyla gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan evde bakım maaşı ödemelerinin bu ay zamlı olarak yapılıp yapılmayacağı da hak sahiplerinin dikkatini çeken bir konu haline geldi. Her ay ortasında ödenmeye başlayan evde bakım yardımı ödemeleri, yaşlılara, engellilere ve hastalara yöneliktir ve bu ödemeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla gerçekleştirilir.
EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR OLDU?
2024 memur ve emekli zam oranı belli oldu. Evde bakım desteği 5.097,96 lira olarak ödeniyordu. Memur ve emekli zam oranı ile evde bakım aylığı tutarı da güncelleniyor.
Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili açıklamada bulundu ve yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artışa gidildiğini açıkladı.
EVDE BAKIM PARASI ZAMLI NE ZAMAN YATACAK?
Öte yandan Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemeleri Şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde 7.608 TL olarak yatırılacak.
Evde bakım parası her ay belirli tarihlerde düzenli olarak hesaplara geçiyor. Şubat ayı evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak söz konusu ödemeler ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
2024 ŞUBAT AYI EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA EKRANI
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Pek çok işlemin online olarak gerçekleştirilmesini sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı görüntülenebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunuyor.
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