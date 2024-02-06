06 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Vakıf Katılım’dan 2023’te KOBİ’lere 100 milyar TL’lik finansman desteği

Vakıf Katılım’dan 2023’te KOBİ’lere 100 milyar TL’lik finansman desteği

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.02.2024
ABONE OL
Vakıf Katılım’dan 2023’te KOBİ’lere 100 milyar TL’lik finansman desteği

Kaynaklarını reel sektörün büyümesi ve finansal hayatlarının kolaylaşması için yönlendiren Vakıf Katılım’ın KOBİ’lere, 2023 yılında sağladığı destek 100 milyar TL’yi buldu. Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben “Mevcut verilere göre katılım bankalarının kullandırdığı fonlarda KOBİ segmentinin payı konvansiyonel bankacılığa göre daha yüksek.” dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA