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Evlenecek çiftlere karar duyuruldu! Bakan Göktaş müjdeyi verdi! 150 BİN TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları başlıyor! O tarihte e-Devlet üzerinden...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.02.2024 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
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Evlenecek çiftlere karar duyuruldu! Bakan Göktaş müjdeyi verdi! 150 BİN TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları başlıyor! O tarihte e-Devlet üzerinden...

Evlilik kredisi konusu, 150 bin TL faizsiz destekle ilgili bilgilere ulaşmak isteyen vatandaşlar arasında önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru süreci çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, "Programın ekonomik destek kısmıyla başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere 150 bin lira kredi desteği sunulacak" açıklamasını yaptı. Peki yeni evleneceklere 150 bin TL evlilik kredisi ne zaman verilecek?

Son günlerde evlilik kredisi konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri, Bakan Göktaş'ın açıklamalarıyla gündeme oturdu. Uzun bir süredir beklenen faizsiz evlilik kredisi konusunda son dakika gelişmeleri yaşandı. Devlet destekli evlilik kredisini içeren Aile ve Gençlik Fonu'nun detayları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, evlenecek çiftlere yönelik 15 bin TL'lik evlilik kredisi hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

EVLENECEK ÇİFTLERE FAİZSİZ KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu başvurularının 15 Şubat'ta alınmaya başlanacağını bildirdi.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Bakanın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bir süredir üzerinde yoğun şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin çalışmaları tamamladık. 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Başvuruları e-Devlet aracılığıyla alacağız.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Gençlik Fonu'nun Kurulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yeni evlenecek çiftlerde öncelik deprem bölgesinde olacak. 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Kredi, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

YAŞ SINIRI VAR MI?

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan " Fondan yararlanacak genç sayısını en yüksekte tutmak için kanunda bir yaş sınırı belirtmediklerini belirten İnan, "Yaş sınırları proje kapsamında ilin ve bölgenin özelliğine göre, oradaki gençlerin durumlarına göre değerlendirilecek ve ona göre esnetilecektir. Hedefimiz, bir an önce 81 ildeki gençlerimizin hepsine ulaşmaktır" dedi.

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