Evlenecek çiftlere karar duyuruldu! Bakan Göktaş müjdeyi verdi! 150 BİN TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları başlıyor! O tarihte e-Devlet üzerinden...

YAŞ SINIRI VAR MI?

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan " Fondan yararlanacak genç sayısını en yüksekte tutmak için kanunda bir yaş sınırı belirtmediklerini belirten İnan, "Yaş sınırları proje kapsamında ilin ve bölgenin özelliğine göre, oradaki gençlerin durumlarına göre değerlendirilecek ve ona göre esnetilecektir. Hedefimiz, bir an önce 81 ildeki gençlerimizin hepsine ulaşmaktır" dedi.