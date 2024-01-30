FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD yılın ilk faiz kararı beklentisi ne yönde? 2024 FED toplantı takvimi

FED'in (ABD Merkez Bankası) faiz kararı, yatırımcılar tarafından detaylı bir şekilde inceleniyor. Yılın ilk politika faiz kararı, ekonominin temel belirleyicilerine önemli bir yön çizecek. Bu karar, finansal piyasalarda ve ekonomide etkileriyle birlikte dikkatle takip edilen kritik bir gelişme olarak öne çıkıyor. Peki FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

FED FAİZ KARARI TARİHLERİ