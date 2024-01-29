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VakıfBank'tan yeni hizmet: Ödeme İste

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.01.2024
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VakıfBank’tan yeni hizmet: Ödeme İste

Dijital bankacılık alanında sunduğu ürün ve hizmetlerle sektörüne yön veren VakıfBank, paydaşı olduğu ‘Ödeme İste’ projesini devreye alan ilk bankalardan biri oldu. Yeni ürün ile farklı banka müşterileri hem kolay bir şekilde ödeme isteyebilecek hem de fatura ve kart harcamaları başta olmak üzere pek çok ödemeyi de paylaşabilecek.

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