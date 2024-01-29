1 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu görüldü! A101’de bu hafta Moped, Akıllı TV, Fırın, Blender, Köşe Koltuk, Dikey Süpürge uyguna satışta

A101, 1 Şubat-8 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olacak indirim kampanyasıyla müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Bu özel kampanya kapsamında, Toshiba 43" Full HD Smart TV 9.999 TL, HI-LEVEL 50" 4K Ultra HD Smart TV 10.999 TL, Reeder S19 Max Cep Telefonu 2.599 TL gibi birbirinden avantajlı ürünler, uygun fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Teknoloji tutkunları için GoSmart Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık 239 TL, Piranha Full HD PC Kamera 109 TL gibi ürünler de cazip fiyatlarla satışa sunulacak. Ev işlerini kolaylaştıracak SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 9.999 TL, Kiwi Çocuk Waffle Makinesi 549 TL, Arzum Monomix Çubuk Blender 699 TL gibi ürünler de kampanya kapsamında yer alıyor.

Ev dekorasyonuna uygun fiyatlarla şıklık katmak isteyenler için Ayaklı Cam Meyvelik 99,90 TL, Reçel Kavanozu 6'lı 49,90 TL, Desenli Seramik Pasta Tabağı 19,90 TL gibi ürünler de liste başında yer alıyor. Ayrıca, Goldmaster Merkür Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 279 TL, Kiwi Akıllı Banyo Baskülü 249 TL gibi ürünler de kampanya süresince indirimli olarak satışa sunulacak. İşte haftanın indirimli ürünleri….

A101 1 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!