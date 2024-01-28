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Araç sahipleri dikkat! MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son 4 gün

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.01.2024 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
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Araç sahipleri dikkat! MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son 4 gün

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksiti ile borç yapılandırmalarına ilişkin taksit ödemelerinin 31 Ocak'a kadar yapılması gerekiyor.

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