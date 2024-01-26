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1 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu görüldü! A101’de bu hafta Moped, Akıllı TV, Fırın, Blender, Köşe Koltuk, Dikey Süpürge uyguna satışta

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.01.2024 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
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1 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu görüldü! A101’de bu hafta Moped, Akıllı TV, Fırın, Blender, Köşe Koltuk, Dikey Süpürge uyguna satışta

1 Şubat'ta başlayacak A101 aktüel ürünler kataloğu, uygun fiyatlarıyla öne çıkıyor. Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped, Toshiba 65" Ultra HD Smart TV, Kiwi Mikrodalga Fırın, Arzum Monomix Çubuk Blender, Puflu Köşe Koltuk ve Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge gibi ürünler katalogda yer alacak. İşte 8 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek indirim afişi…

A101, 1 Şubat-8 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olacak indirim kampanyasıyla kullanıcılarına birbirinden avantajlı fırsatlar sunuyor. Kampanya kapsamında Toshiba 43" Full HD Smart TV 9.999 TL, HI-LEVEL 50" 4K Ultra HD Smart TV 10.999 TL, Reeder S19 Max Cep Telefonu 2.599 TL gibi ürünler uygun fiyatlarla alıcıları bekliyor.

Teknoloji tutkunları için GoSmart Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık 239 TL, Piranha Full HD PC Kamera 109 TL gibi ürünler de cazip fiyatlarla satışa sunulacak. Ev işlerini kolaylaştıracak SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 9.999 TL, Kiwi Çocuk Waffle Makinesi 549 TL, Arzum Monomix Çubuk Blender 699 TL gibi ürünler de kampanya kapsamında yer alıyor.

Ev dekorasyonuna uygun fiyatlarla şıklık katmak isteyenler için Ayaklı Cam Meyvelik 99,90 TL, Reçel Kavanozu 6'lı 49,90 TL, Desenli Seramik Pasta Tabağı 19,90 TL gibi ürünler de liste başında yer alıyor. Ayrıca, Goldmaster Merkür Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 279 TL, Kiwi Akıllı Banyo Baskülü 249 TL gibi ürünler de kampanya süresince indirimli olarak satışa sunulacak. İşte haftanın indirimli ürünleri….

A101 1 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

Toshiba 65" Ultra HD Smart Tv 20.999 TL

Toshiba 58" Ultra HD Android Tv 16.999 TL

Toshiba 43" Full HD Smart Tv 9.999 TL

HI-LEVEL 50" 4K Ultra HD Smart Tv 10.999 TL

Reeder S19 Max Cep Telefonu 2.599 TL

Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 5.499 TL

GoSmart Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık 239 TL

Piranha Full HD PC Kamera 109 TL

SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 9.999 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 15.999 TL

SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.499 TL

Kiwi Mikrodalga Fırın 2.199 TL

Kiwi Çay Makinesi 599 TL

Kiwi Mug'lı Filtre Kahve Makinesi 549 TL

Kiwi Yumurta Pişirici 299 TL

Kiwi Çocuk Waffle Makinesi 549 TL

Arzum Monomix Çubuk Blender 699 TL

Kiwi Akıllı Banyo Baskülü 249 TL

Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 1.299 TL

Goldmaster Merkür Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 279 TL

Kiwi Evcil Hayvan Bakım Seti 379 TL

Aprilla Erkek Bakım Seti 399 TL

Cam Kapaklı Kare Borcam 2600 cc 179 TL

Dikdörtgen Borcam Tepsi 3800 cc 149 TL

Paşabahçe Frezya Kase 6'lı 109 TL

Paşabahçe Tatlı Kasesi 2'li 54,90 TL

Paşabahçe Diamond Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 179 TL

Ayaklı Cam Meyvelik 99,90 TL

Reçel Kavanozu 6'lı 49,90 TL

Desenli Seramik Pasta Tabağı 19,90 TL

Cam Saklama Kabı 18,50 TL

Porselen Sufle Kabı 22,50 TL

Cam Motivasyon Matarası 39,90 TL

Kılıflı Cam Mug 89,90 TL

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