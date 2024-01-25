İlave Tediye 1. taksit miktarları 2024 | 4D'li Taşeron Kamu işçisine zamlı zamlı tediye ödemesi ne zaman, hangi tarihte? 700 bin işçiye 13 günlük ödeme takvimi
Türkiye genelinde kamuda çalışan yaklaşık 1 milyon işçi, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen takvime göre 2024 yılının ilk ilave tediye (ikramiye) ödemesi için heyecanla bekledikleri tarih konusunda net bir bilgiye kavuştular. Aralık ayında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, kamu işçilerinin merakla beklediği ikramiye ödemeleri için tarihi belirledi. Peki ilave tediye 1. taksit ödemeleri ne zaman?
Türkiye genelinde kamuda çalışan yaklaşık 1 milyon işçi için uzun süredir beklenen gün geldi. 2024 yılının ilk ilave tediyesi, bu hafta cuma günü, yani 26 Ocak'ta hesaplara geçecek. Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen takvime göre, kamuda çalışan işçilerin sabırsızlıkla beklediği ilk ilave tediye ödemesi için net tarih belirlendi.
Kamuda Çalışan İşçilere 2024 İlk İlave Tediye Müjdesi
Kamuda çalışan yaklaşık 1 milyon işçi için her yıl düzenlenen tediye (ikramiye) ödemeleri konusunda beklenen gün geldi. Aralık ayında açıklanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 2024 yılının ilk ilave tediye ödemesi 26 Ocak'ta, ikinci taksit ise 5 Nisan'da hesaplara geçecek. Bu ödemelerden özellikle maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalışanlar ise tamamını 23 Aralık'ta alacaklar.
Tediye Hesaplama ve Ödeme Detayları
Normalde tediye, 6772 sayılı Kanun kapsamında yılda 26 gün üzerinden ödenirken, yılın ikinci yarısında ödenen 26 günlük kısım Cumhurbaşkanı'nın takdiriyle hesaplara yatırılıyor. Toplamda 52 güne çıkan bu süreçte, 26 gün üzerinden hesaplandığında işçilere 13'er günden 2 taksit, 52 gün üzerinden hesaplandığında ise 13'er günden 4 taksit halinde ödeme yapılacak.
TARİH FARKI VAR
Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. Bunun 26 günlük bölümü yılın ilk, kalan 26 günlük bölümü de ikinci yarısında ikişer parça halinde ödeniyor.
Bu yılın ilk yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin 13 günlük bölümü 26 Ocak'ta, ikinci 13 günlük bölümü de 5 Nisan'da verilecek. İşçilerde en düşük çıplak brüt ücret, sözleşmesi Ocak'ta başlayanlar için yüzde 32.57 zamla 33 bin 159 liraya yükseldi.
Mart, Nisan ve Mayıs aylarında başlayanlar için ise halen 25 bin 12 lira. 25 bin lira 12 lira olan en düşük ücrete göre işçilerin 52 günlük ikramiyesi brüt 43 bin 353, net 30 bin 994 lira olacak.
Bu ücreti alanlara Cuma günü brüt 10 bin 838, net 7 bin 748 lira tutarında 13 günlük ilave tediye yatırılacak. 33 bin 159 liralık en düşük çıplak brüt ücrete göre de 52 günlük ikramiye brüt 57 bin 475, net 41 bin 89 lira tutuyor.
Bu ücreti alan işçinin bu hafta yatırılacak 13 günlük ilave tediye tutarı brüt 14 bin 368, net 10 bin 272 lira oluyor. Maaşa göre tutar değişiyor.
MAAŞA GÖRE İLAVE TEDİYE MİKTARLARI 2024
Brüt Ücret:25.012,50
13 günlük brüt ücret:10.8383,49
13 günlük net ikramiye:7.748,58
Brüt Ücret:33.159
13 günlük brüt ücret:14.368,90
13 günlük net ikramiye:10.272,01
Brüt Ücret:34.000
13 günlük brüt ücret:14.7333,33
13 günlük net ikramiye:10.533,01
Brüt Ücret:35.000
13 günlük brüt ücret:15.166,71
13 günlük net ikramiye:10.842,80
Brüt Ücret:36.000
13 günlük brüt ücret:15.600
13 günlük net ikramiye:11.152,60
Brüt Ücret:37.000
13 günlük brüt ücret:16.033,29
13 günlük net ikramiye:11.462,39
Brüt Ücret:38.000
13 günlük brüt ücret:16.466,71
13 günlük net ikramiye:11.772,18
Brüt Ücret:39.000
13 günlük brüt ücret:16.900
13 günlük net ikramiye:12.081,98
Brüt Ücret:40.000
13 günlük brüt ücret:17.333,29
13 günlük net ikramiye:12.391,77
Brüt Ücret:41.000
13 günlük brüt ücret: 17.766,71
13 günlük net ikramiye:12.701,57
Brüt Ücret:42.000
13 günlük brüt ücret:18.200
13 günlük net ikramiye:13.011,36
Brüt Ücret:43.000
13 günlük brüt ücret:18.633,29
13 günlük net ikramiye:13.321,16
Brüt Ücret:44.000
13 günlük brüt ücret:19.066,71
13 günlük net ikramiye:13.630,95
Brüt Ücret:45.000
13 günlük brüt ücret:19.500
13 günlük net ikramiye:13.940,75
Not:Yüzde 15 vergi diliminden hesaplanmıştır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İlave Tediye 1. taksit miktarları 2024 | 4D'li Taşeron Kamu işçisine zamlı zamlı tediye ödemesi ne zaman, hangi tarihte? 700 bin işçiye 13 günlük ödeme takvimi
- Barış Manço'nun ailesine mahkemeden kötü haber! Yargıtay'dan karar geldi! Alacakları tazminat...
- Hababam Sınıfı'nın güzeller güzeli Semra Hocası'ydı! Son haliyle gündem oldu! "Yıllar acımamış"
- Bedelli askerlik yerleri, il, kışla, teslim tarihi sorgulama ekranı | MSB 2024 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? T.C. kimlik no ile sorgula öğren!
- Müge Anlı ATV canlı izle! 25 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, yeni bölüm izle!
- Zemheri başladı mı, ne zaman başlayacak? Zemheri ne demek, hangi tarihte başlayıp, biter? İşte 2024 Zemheri tarihleri...
- TOKİ'den 428 anahtar teslim konut ve iş yeri! Kurasız %15-25 peşinat ve 60-72 ay vade imkanı! Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Bursa....
- EYT'siz yeni paket oluştu! 1999-2008 arasına prim+gün çizelgesi çıktı! 50 yaşla emeklilik imkanı gelecek
- Bedelli Askerlik yerleri E-DEVLET SORGULAMA EKRANI 2024 | MSB Bedelli Askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
- Milyonlarca emekliye sabah 06.30'da duyuruldu! Cuma, C.ertesi erkenden hesaba geçecek! SGK tahsis numarasıyla ödeme tarihleri
- Türkiye'nin en iyi mutfağa sahip şehirleri! Doğudan batıya tartışmalara son verildi! Meğer o il...
- Dul ve Yetim aylığı miktarları yükseldi! Zamlı ödeme müjdesi geldi! Dul ve Yetim maaşları (Ölüm aylığı) ne zaman yatacak? TCKN sonu 0-2-4-8 olanlar...