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Papilon Savunma'ya Öztiryakiler Holding ortak oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.01.2024 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
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Papilon Savunma’ya Öztiryakiler Holding ortak oldu

Yapay zeka, makine öğrenimi, eyleme geçirilebilir veri analitiği, dijital insan ve autoML'yi kapsayan biyometri alanında çığır açan Ar-Ge projeleri yürüten Papilon Savunma, Odak noktasında insan yaşamını basitleştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan bilgisayar görüsü teknolojilerini benimseyip, borsada halka arz olan şirketin, Kap (Kamu Aydınlatma Platformu) ta yer alan bildirime istinaden Öztiryakiler Holding yönetim kurulu üyesi Atakan Öztiryaki, Papilon Savunmanın %7sini Resmi olarak satın aldı.

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