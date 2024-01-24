Dul ve Yetim aylığı miktarları yükseldi! Zamlı ödeme müjdesi geldi! Dul ve Yetim maaşları (Ölüm aylığı) ne zaman yatacak? TCKN sonu 0-2-4-8 olanlar...

2024 yılında dul ve yetim maaşlarındaki toplam artış oranı yüzde 49.25 olarak belirlendi. Vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda %70 oranında ödeme yapılacakken, çocuk varlığı durumunda eşe %50, çocuğa ise %25 oranında yetim maaşı ödemesi gerçekleştirilecek. Bu artışlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen takvim doğrultusunda düzenli olarak ödenecek ve dul ile yetim aylığı alan vatandaşların maddi durumlarına olumlu bir katkı sağlayacaktır. Peki zamlı dul ve yetim maaşları ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

Emekliye ek zam 11,68 oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli maaşı zammı için müjdeyi verdi. Buna göre SSK, Bağ-Kur,emekli zammı memur emeklisi zam oranı olan yüzde 49,25'e eşitlendi.

ZAMLI DUL VE YETİM MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ