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Cumhuriyet'in 100. yılında ihracatın parlayan yıldızı "QUA Granite"

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.01.2024
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Cumhuriyet’in 100. yılında ihracatın parlayan yıldızı QUA Granite

2023 yılında dış ticaret faaliyetleriyle Türkiye'ye 42,6 milyar dolar ihracat başarısı kazandıran firmalar, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından ödüllendirildi. 21 kategoride 57 firmaya toplamda 61 ödül dağıtılan törende, “Seramik ve Toprak Ürünleri” kategorisinde 3.’lük başarısının sahibi QUA Granite oldu.

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