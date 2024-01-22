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Haberler Ekonomi Haberleri Tekstil devlerinin satış arenası: Doqu Home, Gümüşsuyu Halı ve Vellteks ihaleyle yatırımcılarını bekliyor

Tekstil devlerinin satış arenası: Doqu Home, Gümüşsuyu Halı ve Vellteks ihaleyle yatırımcılarını bekliyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.01.2024
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Tekstil devlerinin satış arenası: Doqu Home, Gümüşsuyu Halı ve Vellteks ihaleyle yatırımcılarını bekliyor

Türkiye’nin ev tekstili sektöründeki dev markaları Doqu Home, Gümüşsuyu Halı ve Vellteks Tekstil, yatırımcılarını bekliyor.

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