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Türkiye Sigorta 2023 yılında 60 milyar lira prim üretimi gerçekleştirdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.01.2024
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Türkiye Sigorta 2023 yılında 60 milyar lira prim üretimi gerçekleştirdi

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Sayın Taha Çakmak,"2024 yılında da tüm branşlarda ilerlememizi sürdürerek, Türkiye ile birlikte gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğiz" dedi.

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