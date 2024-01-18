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Nova Arsa: Gayrimenkul Sektöründe Sosyal Arsa Projelerinin Yükselişi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.01.2024
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Nova Arsa: Gayrimenkul Sektöründe Sosyal Arsa Projelerinin Yükselişi

Nova Arsa, Türkiye'nin gayrimenkul alanında, projeli arsalar aracılığıyla yeni yatırım fırsatlarını keşfeden öncü bir isimdir. Geleneksel yatırım yöntemlerini aşarak, hem topluma hem de çevreye katkıda bulunan sürdürülebilir projelere odaklanmaktadır. Bu yazıda, Nova Arsa'nın sektöre getirdiği yenilikler ve sosyal arsa projelerinin değeri, güncel bilgiler ve örneklerle ele alınacaktır.

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