15 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Weavers ihaleye çıkıyor!

Weavers ihaleye çıkıyor!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.01.2024
ABONE OL
Weavers ihaleye çıkıyor!

Türkiye tekstil sektöründeki önemli döşemelik ve perdelik kumaş üreticileri arasında yer alan Weavers satışa çıkarıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA