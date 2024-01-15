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Bankpozitif’ten Moody’s değerlendirmesi: Uluslararası yatırımlar doğrudan artacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.01.2024 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
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Bankpozitif’ten Moody’s değerlendirmesi: Uluslararası yatırımlar doğrudan artacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederken, görünümünü piyasaların beklentisi doğrultusunda yukarı yönlü revize etti.

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