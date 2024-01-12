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Banka banka mevduat faiz oranları 2024: 150.000 TL - 300.000 TL'nin 55 günlük getirisi hesaplandı!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.01.2024
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Banka banka mevduat faiz oranları 2024: 150.000 TL - 300.000 TL’nin 55 günlük getirisi hesaplandı!

2024 Ocak itibarıyla Türkiye'deki birçok banka, mevduat faiz oranlarını güncelledi. Nakit birikimlerini güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyenler için mevduat hesapları önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Peki, en yüksek faizi hangi banka veriyor? İşte bankaya yatırılan 150.000 TL ve 300.000 TL'nin 55 günlük vadeli mevduat getirisi...

2024 Ocak ayı itibarıyla birçok banka, mevduat faiz oranlarını güncelledi. Bu da tasarruf sahiplerine nakit birikimlerini güvenli bir şekilde değerlendirme fırsatı sunuyor. Peki, en yüksek faizi hangi banka veriyor? İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları 2024!

BANKALARIN MEVDUAT FAİZ ORANLARI 2024!

150 bin TL'nin 55 günlük mevduat faizi getirisi hesaplandı.

Akbank Vadeli Mevduat:

Vade Sonu Net Bakiye: 159.448 TL

Yıllık Faiz Oranı: %44,00

Net Kazanç: 9.448 TL

Odeabank Yeni Vadeli Mevduat:

Vade Sonu Net Bakiye: 159.663 TL

Yıllık Faiz Oranı: %45,00

Net Kazanç: 9.663 TL

ON ON Plus:

Vade Sonu Net Bakiye: 160.092 TL

Yıllık Faiz Oranı: %47,00

Net Kazanç: 10.092 TL

Alternatifbank VOV Hesap:

Vade Sonu Net Bakiye: 160.092 TL

Yıllık Faiz Oranı: %47,00

Net Kazanç: 10.092 TL

Fibabanka Kiraz Hesap:

Vade Sonu Net Bakiye: 159.663 TL

Yıllık Faiz Oranı: %45,00

Net Kazanç: 9.663 TL

ING e-Turuncu Hesap:

Vade Sonu Net Bakiye: 159.663 TL

Yıllık Faiz Oranı: %45,00

Net Kazanç: 9.663 TL

DenizBank E-Mevduat:

Vade Sonu Net Bakiye: 159.663 TL

Yıllık Faiz Oranı: %45,00

Net Kazanç: 9.663 TL

Anadolubank:

Vade Sonu Net Bakiye: 159.663 TL

Yıllık Faiz Oranı: %45,00

Net Kazanç: 9.663 TL

Hayat Finans Katılım Hesabı:

Vade Sonu Net Bakiye: 159.149 TL

Yıllık Kar Oranı: %42,61

Net Kazanç: 9.149 TL

Aktif Bank N Kolay Bono:

Vade Sonu Net Bakiye: 159.018 TL

Yıllık Faiz Oranı: %42,00

Net Kazanç: 9.018 TL

CEPTETEB Marifetli Hesap:

Vade Sonu Net Bakiye: 158.589 TL

Yıllık Faiz Oranı: %40,00

Net Kazanç: 8.589 TL

Yapı Kredi Yeni Mevduat Hesabı:

Vade Sonu Net Bakiye: 158.160 TL

Yıllık Faiz Oranı: %38,00

Net Kazanç: 8.160 TL

300 bin TL'nin 55 günlük mevduat faizi getirisi ise şu şekilde:

ING e-Turuncu Hesap:

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 19.325,34 TL

Vade Sonu Tutar: 319.325,34 TL

Türkiye Finans Günlük Hesap:

Kâr Payı Oranı: %45

Net Kazanç: 19.325,34 TL

Vade Sonu Tutar: 319.325,34 TL

Alternatif Bank VOV Hesap:

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 20.184,25 TL

Vade Sonu Tutar: 320.184,25 TL

ON ON Plus:

Faiz Oranı: %46

Net Kazanç: 19.754,79 TL

Vade Sonu Tutar: 319.754,79 TL

DenizBank E-Mevduat:

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 19.325,34 TL

Vade Sonu Tutar: 319.325,34 TL

Fibabanka Kiraz Hesap:

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 19.325,34 TL

Vade Sonu Tutar: 319.325,34 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası Marifetli Hesap:

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 19.325,34 TL

Vade Sonu Tutar: 319.325,34 TL

Anadolubank Renkli Hesap:

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 19.325,34 TL

Vade Sonu Tutar: 319.325,34 TL

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