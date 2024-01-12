Banka banka mevduat faiz oranları 2024: 150.000 TL - 300.000 TL’nin 55 günlük getirisi hesaplandı!

2024 Ocak ayı itibarıyla birçok banka, mevduat faiz oranlarını güncelledi. Bu da tasarruf sahiplerine nakit birikimlerini güvenli bir şekilde değerlendirme fırsatı sunuyor. Peki, en yüksek faizi hangi banka veriyor? İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları 2024!