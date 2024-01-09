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İstanbul Havalimanı 2024'e zirvede başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.01.2024
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İstanbul Havalimanı 2024’e zirvede başladı

İstanbul Havalimanı, yeni yılın ilk haftasında günlük ortalama 1329 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1248 uçuşla Amsterdam Schiphol ile 1230 uçuşla Londra Heathrow havalimanları izledi.

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