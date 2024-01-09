Evde bakım maaşı kaç para oldu? Evde bakım maaşı zamlı ne zaman yatacak? 2024 ÖDEME TAKVİMİ!
"Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Memur maaşlarına yansıyan yüzde 49,25'lik zam oranının ardından, evde bakım maaşı ve engelli maaşı miktarlarındaki artışlar vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, zamlı evde bakım aylığı ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...
Memur zammının ardından, birçok kişinin merakla beklediği 2024 evde bakım maaşı ücreti belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşları, 2024 yılı itibarıyla zamlı olarak ödenmeye başlanacak. İşte evde bakım maaşı şartları ve güncel ödeme tutarı...
EVDE BAKIM MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?
Sosyal yardım ödemelerinde, memur maaşlarındaki yüzde 49,25'lik zam oranıyla birlikte büyük bir artış yaşandı. Engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti gibi birçok alanda maaş tutarları güncellendi.
Bu kapsamda, evde bakım desteği de öne çıkan yardımlardan biri olarak dikkat çekiyor. Daha önce 5 bin 98 lira olarak ödenen evde bakım desteği, memur maaşlarındaki zamla birlikte yüzde 49,25 oranında artışla 7 bin 609 liraya yükseldi.
Temmuz zammı sonrası Temmuz ve Aralık ayı arasında geçerli olacak evde bakım maaşı 5 bin 98 TL olarak kaydedilmişti. Ocak zammı ile yeni evde bakım maaşı 7 bin 609 TL oldu.
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 11-15'i arasında yapılıyor. Bu sebeple Ocak ayı ödemelerinin de 11-15 Ocak tarihleri arasında zamlı olarak yatması bekleniyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI!
EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI NELER?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
-Gelir kriterlerinin uygun olması,
-Bakıma muhtaçlık kriteri,
-Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
-Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.
Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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