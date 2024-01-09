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Haberler Ekonomi Haberleri 31 Ocak 2024 son tarih! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 10.000 TL - 12.000 TL verilecek! Emekliye ek ödeme...

31 Ocak 2024 son tarih! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 10.000 TL - 12.000 TL verilecek! Emekliye ek ödeme...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2024 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
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31 Ocak 2024 son tarih! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur’luya 10.000 TL - 12.000 TL verilecek! Emekliye ek ödeme...

"En yüksek promosyon hangi bankada?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları netleşti. En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak konusu olurken, bankalar da promosyon yarışına girmiş durumda. İşte güncel emekli promosyon ödemeleri...

Bankalar son dakika duyurdu! 2024 Ocak ayına girilmesiyle birlikte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi özellikle emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Birçok banka, emekli zam oranının netleşmesinin ardından promosyon yarışına girdi. İşte güncel ödeme miktarları...

YENİ MAAŞ ETKİSİ

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir yolunu açan banka promosyonlarında yeni yılın ilk kampanyaları başladı. EYT'liler de dahil emekliler 12 bin liraya varan promosyon alabiliyor.

Kimi bankalar hiçbir koşul aramadan kimileri de otomatik fatura ödeme talimatı verme, kartla alışveriş yapma gibi şartlarla ödemeyi artırıyor. Ocak kampanyaları yavaş yavaş açıklanırken, promosyon tutarının önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. Bunda Ocak ayı ile birlikte yüzde 49.25'e varan oranda zamlanacak maaşların da etkisi olacak. Bankaların aylıklardaki yükselişin etkisiyle kampanyalara hız vermesi bekleniyor.

Ayrıca Ocak'ta pek çok kişi, bulunduğu maaş dilimini aşıp bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanma imkanı elde edecek. Bu da promosyonu yükseltecek. Hatta en düşük emekli aylığı ödemesinin 10 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor. Bu durumda tüm emekliler en üst maaş dilimi için belirlenen promosyondan yararlanabilecek.

2024 OCAK GÜNCEL PROMOSYON ÖDEMELERİ!

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 10.000 TL' ye Varan Promosyona ek 2.000 TL chip-para ile birlikte Toplamda 12.000 TL Ödül Fırsatı!

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklililerimiz 10.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.

Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Axess veya Wings kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.000 TL chip-para ile 12.000 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.

Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank'a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

Promosyon Detayları:

0 - 3.499 TL Arası Maaş Alanlara:

◾SGK Promosyon Tutarı: 3.000 TL
◾Ek Promosyon Tutarı: 3.000 TL
◾Toplam Promosyon Tutarı: 6.000 TL

3.500 TL - 7.499 TL Arası Maaş Alanlara:

◾SGK Promosyon Tutarı: 3.500 TL
◾Ek Promosyon Tutarı: 3.500 TL
◾Toplam Promosyon Tutarı: 7.000 TL

7.500 TL - 9.999 TL Arası Maaş Alanlara:

◾SGK Promosyon Tutarı: 4.500 TL
◾Ek Promosyon Tutarı: 4.500 TL
◾Toplam Promosyon Tutarı: 9.000 TL

10.000 TL ve Üzeri Maaş Alanlara:

◾SGK Promosyon Tutarı: 5.000 TL
◾Ek Promosyon Tutarı: 5.000 TL
◾Toplam Promosyon Tutarı: 10.000 TL

ING BANK

ING Bank, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine özel düzenlediği kampanya ile dikkat çekiyor.

Kampanya kapsamında, SGK emekli maaşını ING'ye taşıyan müşterilere maaş tutarlarına göre ek koşulsuz 8.500 TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.

Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı'na ek olarak 4.000 TL'ye varan ek nakit promosyon fırsatı ile toplamda 12.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanma şansı sunuluyor.

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

◾3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
◾3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
◾7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
◾10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, yeni dönem promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir..

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Promosyon kampanyaları, yılın ilk günlerinde oldukça hareketlendi. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) da dahil olmak üzere emekliler, 12.750 liraya varan promosyon avantajlarından faydalanma imkanına kavuşuyor.

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