Evde bakım parası ne kadar oldu? Zamlı Ocak ayı ödemeleri ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı şartları 2024!
"Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Memur maaşlarına yansıyan yüzde 49,25'lik zam oranının ardından, evde bakım maaşı ve engelli maaşı miktarlarındaki artışlar vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, zamlı evde bakım aylığı ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...
Memur zammının ardından, birçok kişinin merakla beklediği 2024 evde bakım maaşı ücreti belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşları, 2024 yılı itibarıyla zamlı olarak ödenmeye başlanacak. İşte evde bakım maaşı şartları ve güncel ödeme tutarı...
EVDE BAKIM MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?
Sosyal yardım ödemelerinde, memur maaşlarındaki yüzde 49,25'lik zam oranıyla birlikte büyük bir artış yaşandı. Engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti gibi birçok alanda maaş tutarları güncellendi.
Bu kapsamda, evde bakım desteği de öne çıkan yardımlardan biri olarak dikkat çekiyor. Daha önce 5 bin 98 lira olarak ödenen evde bakım desteği, memur maaşlarındaki zamla birlikte yüzde 49,25 oranında artışla 7 bin 609 liraya yükseldi.
Temmuz zammı sonrası Temmuz ve Aralık ayı arasında geçerli olacak evde bakım maaşı 5 bin 98 TL olarak kaydedilmişti. Ocak zammı ile yeni evde bakım maaşı 7 bin 609 TL oldu.
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 11-15'i arasında yapılıyor. Bu sebeple Ocak ayı ödemelerinin de 11-15 Ocak tarihleri arasında zamlı olarak yatması bekleniyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI!
EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI NELER?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
-Gelir kriterlerinin uygun olması,
-Bakıma muhtaçlık kriteri,
-Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
-Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.
Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fatih Camii İmamı kimdir? Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Galip Usta sağlık durumu nasıl?
- Bursa Harmancık, İnegöl, İznik ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları
- Bursa Büyükorhan, Gemlik, Gürsu ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları
- Bursa Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları
- Aydın Sultanhisar, Yenipazar ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Aydın belediye başkan adayları
- SSK (4A,4B,4C) Bağkur'luya % 11.68 puanlık refah payı + ilave zam formülleri şekillendi! En düşük 7500 TL emekli maaşı alanlar...
- YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 9 Ocak Salı günü kar tatili var mı? Valilik son dakika açıklamalar...
- 1999 öncesi ve 2000 sonrası SGK'lı olanlara müjde! EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik listesi! Kadın erkek yaş çizelgesi...
- Malatya Pütürge deprem son dakika! 8 Ocak 2024 az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD Kandilli son depremler listesi...
- AK Parti Tekirdağ Saray, Şarköy Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Tekirdağ Marmaraereğlisi, Muratlı Hayrabolu Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Tekirdağ AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Tekirdağ Kapaklı, Malkara Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi