Evde bakım parası ne kadar oldu? Zamlı Ocak ayı ödemeleri ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı şartları 2024!

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?

Sosyal yardım ödemelerinde, memur maaşlarındaki yüzde 49,25'lik zam oranıyla birlikte büyük bir artış yaşandı. Engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti gibi birçok alanda maaş tutarları güncellendi.

Bu kapsamda, evde bakım desteği de öne çıkan yardımlardan biri olarak dikkat çekiyor. Daha önce 5 bin 98 lira olarak ödenen evde bakım desteği, memur maaşlarındaki zamla birlikte yüzde 49,25 oranında artışla 7 bin 609 liraya yükseldi.

Temmuz zammı sonrası Temmuz ve Aralık ayı arasında geçerli olacak evde bakım maaşı 5 bin 98 TL olarak kaydedilmişti. Ocak zammı ile yeni evde bakım maaşı 7 bin 609 TL oldu.