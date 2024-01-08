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Casper 2024 yılında yüzde 40 büyüme hedefliyor! Casper 2023'te yüzde 50 büyüdü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.01.2024
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Casper 2024 yılında yüzde 40 büyüme hedefliyor! Casper 2023’te yüzde 50 büyüdü

Teknoloji gibi hızlı ve rekabetçi bir sektöründe Türkiye’nin 30 yıldır önde gelen teknoloji markası olan Casper, 2023 yılı büyüme rakamlarını açıkladı. En yeni teknolojileri dünya ile aynı anda Türkiye’de sunan Casper, 2024 yılında yüzde 40 büyüme hedefliyor.

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