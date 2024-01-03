Ocak zammı ile askeri personel TSK maaşları ne kadar oldu? Uzman çavuş, subay, astsubay, jandarma maaşları 2024!
"Uzman çavuş, subay, astsubay, jandarma maaşları ne kadar oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 2024 Ocak zammı ile birçok kesimin maaşları artarken, askeri personel olan jandarma, subay, astsubay ve uzman çavuşlar da bu artışı merakla bekliyor. Asgari ücret sonrası memur, emekli maaşları ve sosyal yardım ödemelerinin artacağı bu dönemde, askeri personel için yapılan zam oranları araştırılmaya başlandı. İşte haberin detayları...
3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranları, TSK Jandarma ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birimlerinde görevli askeri personelin maaşları üzerinde de değişikliklere neden olacak. Memur maaşlarına yansıyan zam oranları sonrasın, Jandarma, subay, astsubay ve uzman çavuş maaşları da 2024 yılı ile birlikte güncellenecek. Peki, jandarma maaşlar kaç TL oldu? İşte haberin detayları...
TÜİK ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon rakamları ise 3 Ocak 2024 tarihinde belli olacak.
TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,28 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 33,66 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 6'lık zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.
ZAMLI ASKERİ PERSONEL MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2024?
Jandarma, subay, astsubay, uzman çavuş maaşları henüz açıklanmadı. Maaşlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
Rütbesine göre güncel maaş tahminleri ise şu şekilde:
◼Astsubay Çavuş: 30.100 TL
◼Astsubay Kıdemli Çavuş: 32.200 TL
◼Astsubay Başçavuş: 34.300 TL
◼Astsubay Kıdemli Başçavuş: 36.400 TL
◼Astsubay Kıdemli Üstçavuş: 38.500 TL
◼Astsubay Üstçavuş: 40.600 TL
◼Astsubay Kıdemli Yüzbaşı: 45.700 TL
◼Astsubay Yüzbaşı: 47.800 TL
◼Astsubay Kıdemli Binbaşı: 52.900 TL
◼Astsubay Binbaşı: 55.000 TL
◼Astsubay Kıdemli Yarbay: 60.100 TL
◼Astsubay Yarbay: 62.200 TL
◼Astsubay Kıdemli Albay: 67.300 TL
◼Astsubay Albay: 69.400 TL
DİĞER ZAMLI MAAŞ TAHMİNLERİ!
Orta Vadeli Program'da enflasyonun 2023'ü yüzde 65'lik oranla tamamlayacağı tahmini yer aldı. Merkez Bankası da yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65 olarak güncelledi. Bu tahmine göre; memurların ve memur emeklilerinin artışı yüzde 49.46 olarak gerçekleşecek.
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de 2023 yılı sonuna ilişkin enflasyon tahmini yüzde 65.39 oldu. Bu tahmine göre de Ocak zammının oranı memurlarda ve memur emeklilerinde yüzde 49.80 olarak bekleniyor.
◼Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 26.654,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 39.882,38
◼Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 32.626,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 48.818,28
◼Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 29.525,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 44.178,26
◼Profesör 1/4
Mevcut maaş: 48.124,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 72.007,94
◼Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 31.763,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 47.526,98
◼Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 27.620,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 41.327,81
◼Avukat 1/4
Mevcut maaş: 31.562,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 47.226,22
Not: Eş ve 2 çocuk dahil.
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