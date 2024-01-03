Emekli, memur, ve memur emeklilerinin zam oranı ne olacak? 6 aylık enflasyon farkı açıklanıyor! Kim ne kadar maaş alacak?
Emekli maaşı ve memur zammı bugün belli oluyor. TÜİK'in açıklamasıyla 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek. Ocak 2024 SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve memur maaş zammı olmak üzere 3 düzenleme yapılacak. Peki emekliye zam düzenlemesi nasıl olacak? 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı ile kıdem tazminatı tavanı kaç TL olacak? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte güncel hesaplamalar...
Yeni asgari ücretin ardından gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi. Memur ve memurların ve emeklilerin Ocak zammı bugün belli olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileri milyonların zam oranını netleştirecek. 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışını, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 15'lik zamma eklenecek farkını gösterecek.
NE KADAR BEKLENİYOR?
5 aylık TÜFE yani Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 33.66 çıkmıştı. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 33.66, memur emeklilerine yüzde 45 zam oluşmuştu.
Bugün açıklanacak Aralık verisiyle kesin oranlar ortaya çıkacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 32 BİN 906 LİRAYA ULAŞACAK
2023 yılı enflasyonu yüzde 65 seviyesinde beklenirken, bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı yüzde 37.76 olarak bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse memurlar ve memur emeklileri için de yüzde 29.96'lık enflasyon farkı oluşacak, Ocak zammı yüzde 49.46'yı bulacak. En düşük maaş memurlarda 22 bin 17 liradan 32 bin 906, memur emeklilerinde 9 bin 877 liradan 14 bin 762 liraya ulaşacak.
İYİLEŞTİRME GELİYOR
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı kök aylıklarına yansıtılırken, ayrıca bir ek iyileştirme de gündemde. Bu kapsamda özellikle taban aylık ödemesinin artırılması üzerinde konuşuluyor. Halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin en az 10 bin liraya yükseltilmesi gündemde. Hatta daha yüksek seviyeler de konuşuluyor. Örneğin; taban aylık ödemesi 10 bin lira yapılırsa, emeklilerin kök aylıklarına önce enflasyon zammı yansıtılacak, çıkan sonuç 10 bin liranın altındaysa yapılacak ödeme 10 bin liraya tamamlanacak. İyileştirme müjdesi için gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilirken, ek artışlar yasayla hayata geçirilecek. Hazırlanacak teklif 16 Ocak'ta çalışmalarına başlayacak TBMM'ye sevk edilecek.
ÖDEMELER NE ZAMAN?
1-5 OCAK: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı
3 OCAK: Zam oranları belli olacak
15 OCAK: Memurlara zamlı maaş
17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş
25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş
BUGÜN NELER BELLİ OLACAK?
■ SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI
■ MEMUR MAAŞLARI
■ MEMUR EMEKLİSİ AYLIKLARI
■ MEMURLARIN VE EMEKLİLERİN EK ÖDEMELERİ (AİLE YARDIMI, TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ, EMEKLİ DOKTOR İLAVE ÖDEMESİ GİBİ...)
■ 65 YAŞ AYLIĞI DUL VE YETİM AYLIĞI
■ ENGELLİ AYLIĞI
■ KRONİK HASTALIK YARDIMI
■ SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK
■ KIDEM TAZMİNATI TAVANI
■ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ
■ OCAK AYI İŞYERİ KİRA ARTIŞI
■ EVDE BAKIM AYLIĞI
TEMMUZDA DA ARTIŞ VAR
Memurların ve emeklilerin maaşları Temmuz'da da artacak. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 10 zam ve 2024'ün ilk yarısındaki enflasyon yüzde 15'i aşarsa fark yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ise 2024'ün ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zamlanacak. Bu arada tüm emeklilere Nisan ve Haziran aylarında da bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.
RAKAM NE ZAMAN NETLEŞECEK?
Öte yandan AK Parti genel merkez ve grup yöneticileri, vatandaşın beklentilerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bakanlara iletti. AK Parti kurmayları, "Cumhurbaşkanımız da zaman zaman bu konu gündeme geldiğinde emeklilerle ilgili yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapılacağını söylemişti. İlk yapılacak Kabine'de konu gündeme gelecek. Çıkan karara göre teklif TBMM Başkanlığı'na sunulur" dedi. Kulislerde, en düşük emekli aylığı ödemesi rakamının 10 bin liranın altına düşmeyeceği, 11-12 bin lirayı da bulabileceği konuşuluyor. Ancak net rakamın bütçe olanakları içinde yapılacak hesaplarla netleşmesi bekleniyor.
Ayrıca AK Partili yöneticiler, memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi arasında bir fark oluşmaması gerektiği yönündeki düşüncelerini de ilgili bakanlara iletti.
AK Partililerin, "Kendi mevzuatlarına göre hesaplama yapıldığında iki grup arasında bir zam farkı ortaya çıkacak. Ancak bunu vatandaşımıza anlatmakta zorluk çekebiliriz. Ya iki kesimin zamları da aynı olmalı ya da çok yakın rakamlar ortaya konulmalı" yönünde görüş bildirdi.
KÖK AYLIĞA MI YANSIYACAK?
Kesin oran ise çalışmalar tamamlanınca belli olacak. Refah payı yasa ile verileceği için hazırlanacak düzenleme Meclis'e sevk edilecek. Enflasyon zammı ve refah payı kök aylıklara yansıtılacak.
TABAN AYLIK DEĞİŞİR Mİ?
Emeklilere yönelik çalışmalar kapsamında halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması üzerinde de duruluyor. Burada en az 10 bin lira seviyesi konuşuluyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
Mevcut maaş: 7.500,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 10.344,00
Mevcut maaş: 7.600,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 10.481,92
Mevcut maaş: 7.700,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 10.619,84
Mevcut maaş: 7.800,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 10.757,76
Mevcut maaş: 7.900,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 10.895,68
Mevcut maaş: 8.000,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 11.033,60
Mevcut maaş: 8.100,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 11.171,52
Mevcut maaş: 8.200,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 11.309,44
Mevcut maaş: 8.300,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 11.447,36
Mevcut maaş: 8.400,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 11.585,28
Mevcut maaş: 8.500,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 11.723,20
Mevcut maaş: 8.600,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 11.861,12
Mevcut maaş: 8.700,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 11.999,04
Mevcut maaş: 8.800,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 12.136,96
Mevcut maaş: 8.900,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 12.274,88
Mevcut maaş: 9.000,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 12.412,80
Mevcut maaş: 9.050,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 12.481,76
Mevcut maaş: 9.100,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 12.550,72
Mevcut maaş: 9.200,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 12.688,64
Mevcut maaş: 9.300,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 12.826,56
Mevcut maaş: 9.400,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 12.964,48
Mevcut maaş: 9.500,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 13.102,40
Mevcut maaş: 9.600,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 13.240,32
Mevcut maaş: 9.700,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 13.378,24
Mevcut maaş: 9.800,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 13.516,16
Mevcut maaş: 9.900,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 13.654,08
Mevcut maaş: 10.000,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 13.792,00
Mevcut maaş: 10.100,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 13.929,92
Mevcut maaş: 10.200,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 14.067,84
Mevcut maaş: 10.300,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 14.205,76
Mevcut maaş: 10.400,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 14.343,68
Mevcut maaş: 10.500,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 14.481,60
Mevcut maaş: 10.600,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 14.619,52
Mevcut maaş: 10.700,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 14.757,44
Mevcut maaş: 10.800,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 14.895,36
Mevcut maaş: 10.900,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 15.033,28
Mevcut maaş: 11.000,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 15.171,20
Mevcut maaş: 11.100,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 15.309,12
Mevcut maaş: 11.200,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 15.447,04
Mevcut maaş: 11.300,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 15.584,96
Mevcut maaş: 11.400,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 15.722,88
Mevcut maaş: 11.500,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 15.860,80
Mevcut maaş: 11.600,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 15.998,72
Mevcut maaş: 11.700,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 16.136,64
Mevcut maaş: 11.800,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 16.274,56
Mevcut maaş: 11.900,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 16.412,48
Mevcut maaş: 12.000,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 16.550,40
Mevcut maaş: 12.100,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 16.688,32
Mevcut maaş: 12.200,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 16.826,24
Mevcut maaş: 12.400,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 17.102,08
Mevcut maaş: 12.500,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 17.240,00
Mevcut maaş: 12.600,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 17.377,92
Mevcut maaş: 12.700,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 17.515,84
Mevcut maaş: 12.800,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 17.653,76
Mevcut maaş: 12.900,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 17.791,68
Mevcut maaş: 13.000,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 17.929,60
MEMURA ENFLASYON FARKI
Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15 toplu sözleşme zammına ilave edilecek enflasyon farkı da yarın belli olacak.
Şu ana kadar enflasyon farkını gösterecek 6 aylık veriden 5'i belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 5 aylık enflasyon yüzde 33.66 çıktı. Bu orana göre 5 ayda memurlar ve memur emeklileri için yüzde 26.09 enflasyon farkı oluştu. Hakem Kurulu'nun belirlediği yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranı 5 aylık enflasyon farkıyla birlikte yüzde 45'e ulaştı. Kesin fark için geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı.
ANKETTEN NE ÇIKTI?
Veriler heyecanla beklenirken geçtiğimiz günlerde AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'nin sonuçları açıklandı. Aralık ayı anketinde ekonomistlerin 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65.19 olarak yer aldı. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 37.92 olurken, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 30.11'e, Ocak zammı da yüzde 49.63'e ulaşacak.
İŞTE DİĞER TAHMİNLER
Orta Vadeli Program'da enflasyonun 2023'ü yüzde 65'lik oranla tamamlayacağı tahmini yer aldı. Merkez Bankası da yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65 olarak güncelledi. Bu tahmine göre; memurların ve memur emeklilerinin artışı yüzde 49.46 olarak gerçekleşecek.
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de 2023 yılı sonuna ilişkin enflasyon tahmini yüzde 65.39 oldu. Bu tahmine göre de Ocak zammının oranı memurlarda ve memur emeklilerinde yüzde 49.80 olarak bekleniyor.
Finansal Kurumlar Birliği'nin İstanbul Üniversitesi ile geliştirdiği 'Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi'nin (FKB-EGE) Aralık ayı bültenine göre ise endeks katılımcıları enflasyon beklentilerini 2023 yıl sonu için yüzde 65.99 olarak açıkladı. Bu tahmin, zam oranının memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 50.35 çıkabileceğine işaret ediyor.
MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (Lisans) 1/4
Mevcut maaş: 32.451,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 48.556,43
Memur (Lisans) 9/1
Mevcut maaş: 22.938,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 34.322,13
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 29.538,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 44.197,71
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 26.654,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 39.882,38
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 32.626,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 48.818,28
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 29.525,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 44.178,26
Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 54.959,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 82.235,15
Hemşire (Lisans) 5/1
Mevcut maaş: 26.440,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 39.562,17
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 33.122,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 49.560,45
Teknisyen (Lise) 11/1
Mevcut maaş: 23.538,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 35.219,91
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 48.124,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 72.007,94
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 31.763,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 47.526,98
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 27.620,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 41.327,81
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 31.562,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 47.226,22
Not: Eş ve 2 çocuk dahil.
MEMUR EMEKLİLERİ
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 35.911,25
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 53.734,00
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 31.783,75
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 47.558,03
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 22.160,20
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 12.062,50
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 18.049,12
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 22.160,20
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 20.871,25
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 31.229,65
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 15.188,75
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 22.726,93
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 14.935,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 22.347,24
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 22.160,20
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 22.160,20
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 10.632,50
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 15.909,41
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 25.906,25
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 38.763,52
Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 28.350,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 42.420,11
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