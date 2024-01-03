7.500, 7.600, 7.700, 7.800, 7.900, 8.000 TL emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2024 Ocak %38 zamlı emekli maaş hesabı...
"7.500,7.600,7.700, 7.800,7.900,8.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Yeni yılın başlamasıyla birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 2024 emekli maaş zammı, 3 Ocak 2024 tarihinde netleşecek. TÜİK tarafından açıklanan olan Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte, emeklilere yapılacak olan zam oranları da kamuoyu ile paylaşılacak. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam geldi? İşte 2024 Ocak zamlı maaş hesabı!
Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından, milyonlarca memur ve emeklinin gözleri, 2024 Ocak ayında uygulanacak olan zamlara çevrildi. Zamlı maaşlar TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından netleşecek. Peki, 7.500,7.600, 7.700.-7.800, 7.900-8.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeler...
ARALIK AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI MI?
Milyonlarca memur ve emekli gözünü yarın açıklanacak aralık ayı enflasyonuna çevirdi. Enflasyon rakamları ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı da belli olacak.
Buna göre; Aralık ayı enflasyon verileri 3 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.
NE KADAR BEKLENİYOR?
5 aylık TÜFE yani Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 33.66 çıkmıştı. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 33.66, memur emeklilerine yüzde 45 zam oluşmuştu.
Bugün açıklanacak Aralık verisiyle kesin oranlar ortaya çıkacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 32 BİN 906 LİRAYA ULAŞACAK
2023 yılı enflasyonu yüzde 65 seviyesinde beklenirken, bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı yüzde 37.76 olarak bekleniyor.
Bu tahmin gerçekleşirse memurlar ve memur emeklileri için de yüzde 29.96'lık enflasyon farkı oluşacak, Ocak zammı yüzde 49.46'yı bulacak. En düşük maaş memurlarda 22 bin 17 liradan 32 bin 906, memur emeklilerinde 9 bin 877 liradan 14 bin 762 liraya ulaşacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 11 BİN TL'Yİ AŞABİLİR
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı kök aylıklarına yansıtılırken, ayrıca bir ek iyileştirme de gündemde. Bu kapsamda özellikle taban aylık ödemesinin artırılması üzerinde konuşuluyor. Halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin en az 10 bin liraya yükseltilmesi gündemde. Hatta daha yüksek seviyeler de konuşuluyor.
Örneğin; taban aylık ödemesi 10 bin lira yapılırsa, emeklilerin kök aylıklarına önce enflasyon zammı yansıtılacak, çıkan sonuç 10 bin liranın altındaysa yapılacak ödeme 10 bin liraya tamamlanacak.
İyileştirme müjdesi için gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilirken, ek artışlar yasayla hayata geçirilecek. Hazırlanacak teklif 16 Ocak'ta çalışmalarına başlayacak TBMM'ye sevk edilecek.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
Mevcut maaş: 7.500,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 10.332,00
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 10.356,00
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 10.394,25
Mevcut maaş: 7.600,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 10.469,76
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 10.494,08
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 10.532,84
Mevcut maaş: 7.700,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 10.607,52
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 10.632,16
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 10.671,43
Mevcut maaş: 7.800,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 10.745,28
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 10.770,24
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 10.810,02
Mevcut maaş: 7.900,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 10.883,04
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 10.908,32
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 10.948,61
Mevcut maaş: 8.000,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 11.020,80
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 11.046,40
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 11.087,20
Mevcut maaş: 8.100,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 11.158,56
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 11.184,48
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 11.225,79
Mevcut maaş: 8.200,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 11.296,32
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 11.322,56
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 11.364,38
Mevcut maaş: 8.300,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 11.434,08
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 11.460,64
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 11.502,97
Mevcut maaş: 8.400,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 11.571,84
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 11.598,72
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 11.641,56
Mevcut maaş: 8.500,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 11.709,60
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 11.736,80
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 11.780,15
Mevcut maaş: 8.600,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 11.847,36
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 11.874,88
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 11.918,74
Mevcut maaş: 8.700,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 11.985,12
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 12.012,96
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 12.057,33
Mevcut maaş: 8.800,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 12.122,88
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 12.151,04
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 12.195,92
Mevcut maaş: 8.900,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 12.260,64
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 12.289,12
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 12.334,51
Mevcut maaş: 9.000,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 12.398,40
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 12.427,20
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 12.473,10
Mevcut maaş: 9.050,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 12.467,28
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 12.496,24
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 12.542,40
Mevcut maaş: 9.100,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 12.536,16
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 12.565,28
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 12.611,69
Mevcut maaş: 9.200,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 12.673,92
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 12.703,36
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 12.750,28
Mevcut maaş: 9.300,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 12.811,68
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 12.841,44
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 12.888,87
Mevcut maaş: 9.400,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 12.949,44
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 12.979,52
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 13.027,46
Mevcut maaş: 9.500,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 13.087,20
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 13.117,60
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 13.166,05
Mevcut maaş: 9.600,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 13.224,96
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 13.255,68
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 13.304,64
Mevcut maaş: 9.700,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 13.362,72
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 13.393,76
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 13.443,23
Mevcut maaş: 9.800,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 13.500,48
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 13.531,84
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 13.581,82
Mevcut maaş: 9.900,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 13.638,24
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 13.669,92
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 13.720,41
Mevcut maaş: 10.000,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 13.776,00
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 13.808,00
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 13.859,00
Mevcut maaş: 10.100,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 13.913,76
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 13.946,08
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 13.997,59
Mevcut maaş: 10.200,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 14.051,52
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 14.084,16
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 14.136,18
Mevcut maaş: 10.300,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 14.189,28
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 14.222,24
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 14.274,77
Mevcut maaş: 10.400,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 14.327,04
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 14.360,32
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 14.413,36
Mevcut maaş: 10.500,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 14.464,80
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 14.498,40
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 14.551,95
Mevcut maaş: 10.600,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 14.602,56
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 14.636,48
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 14.690,54
Mevcut maaş: 10.700,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 14.740,32
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 14.774,56
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 14.829,13
Mevcut maaş: 10.800,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 14.878,08
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 14.912,64
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 14.967,72
Mevcut maaş: 10.900,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 15.015,84
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 15.050,72
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 15.106,31
Mevcut maaş: 11.000,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 15.153,60
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 15.188,80
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 15.244,90
Mevcut maaş: 11.100,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 15.291,36
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 15.326,88
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 15.383,49
Mevcut maaş: 11.200,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 15.429,12
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 15.464,96
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 15.522,08
Mevcut maaş: 11.300,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 15.566,88
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 15.603,04
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 15.660,67
Mevcut maaş: 11.400,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 15.704,64
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 15.741,12
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 15.799,26
Mevcut maaş: 11.500,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 15.842,40
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 15.879,20
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 15.937,85
Mevcut maaş: 11.600,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 15.980,16
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 16.017,28
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 16.076,44
Mevcut maaş: 11.700,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 16.117,92
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 16.155,36
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 16.215,03
Mevcut maaş: 11.800,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 16.255,68
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 16.293,44
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 16.353,62
Mevcut maaş: 11.900,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 16.393,44
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 16.431,52
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 16.492,21
Mevcut maaş: 12.000,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 16.531,20
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 16.569,60
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 16.630,80
Mevcut maaş: 12.100,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 16.668,96
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 16.707,68
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 16.769,39
Mevcut maaş: 12.200,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 16.806,72
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 16.845,76
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 16.907,98
Mevcut maaş: 12.400,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 17.082,24
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 17.121,92
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 17.185,16
Mevcut maaş: 12.500,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 17.220,00
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 17.260,00
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 17.323,75
Mevcut maaş: 12.600,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 17.357,76
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 17.398,08
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 17.462,34
Mevcut maaş: 12.700,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 17.495,52
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 17.536,16
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 17.600,93
Mevcut maaş: 12.800,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 17.633,28
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 17.674,24
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 17.739,52
Mevcut maaş: 12.900,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 17.771,04
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 17.812,32
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 17.878,11
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