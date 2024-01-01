2. Torba Yasa içeriği ve maddeleri şekillendi! Torba Yasa 2024 son durum: 3600 ek gösterge, 7200 Bağkur erken emeklilik, taşeron işçiye kadro...

BAĞKUR 7200 GÜNE DÜŞECEK Mİ?

Bağ-Kur prim eşitlemesi ile ilgili Başkan Erdoğan'dan talimat geldi. Bakan Vedat Işıkhan, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:



"7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık. 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz."