1999 - 2000 - 2008 arası sigortalı olanlara müjde! EYT sonrası kademeli emeklilik şartları şekillendi! SGK yaş, gün, prim tablosu

YAŞA GÖRE KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI!

Kademli emeklilikte SSK'lı çalışanlar belirli yaşa ve prim sayısına ulaştıktan sonra kademeli olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir.

Kademeli emeklilikte şartlar çalışanın sigorta türüne ve başlangıç tarihine göre değişebilir. Kademeli emeklilikte çalışanlar daha erken emekli olma fırsatı yakalayabilir fakat bu emekliliğin maaşlarda düşüş gibi dezavantajları da bulunmaktadır.

İşte sigortalılık süresi ve prim günü sayısına göre emeklilik şartları şu şekilde:

◼SSK'lı kadınlar: 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.

◼SSK'lı erkekler: 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.

◼ BAĞ-KUR'lu kadınlar: 7200 prim günü.

◼BAĞ-KUR'lu erkekler: 9000 prim günü.

◼Emekli Sandığı'na tabi kadınlar: 7200 prim günü.

◼Emekli Sandığı'na tabi erkekler: 9000 prim günü.