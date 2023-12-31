1999 - 2000 - 2008 arası sigortalı olanlara müjde! EYT sonrası kademeli emeklilik şartları şekillendi! SGK yaş, gün, prim tablosu
EYT düzenlemesinin yasalaşması, milyonlarca çalışana erken emeklilik yolunu açtı. Ancak, EYT'yi az farkla kaçıranlar için kademeli yaş şartı, emeklilik kapılarını aralıyor. Bu yeni formül, emeklilik hayali kurmuş ancak yaş şartlarına uymayan bireyler için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sunduğu emeklilik hesaplama tablosu ise çalışanlara bu konu hakkında yol gösteriyor. İşte kademeli emeklilik hakkında merak edilenler...
8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi bulunan kişilere müjde! 2000-2008 yılları arasında SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na kayıtlı olanlar için yeni bir düzenleme gündeme geldi. Söz düzenleme, vatandaşlara erken emeklilik ayrıcalığı sunarak, prim ve yaş şartları sağlandığında emekli maaşı alma imkanı tanıyor. Öte yandan, EYT kapsamında olamayan sigortalılar için belirlenen kademeli yaş şartları, işe giriş tarihlerine göre değişiklik gösteriyor. Peki, kademeli emeklilik şartları neler? İşte haberin detayları...
2000-2008 ARASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLARA ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI!
EYT'den yararlanamayan ve kapsam dışında kalanlar için yeni bir emeklilik reformu geliyor. Kademeli emeklilik sisteminin onaylanması durumunda, EYT düzenlemesi sonrasında güncellenen prim-yaş listesine göre, 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar erken emekli olabilecekler.EYT sonrasında, 5 milyonu aşkın 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı emekli oldu. Prim gününü dolduramayanlar ise borçlanma formülü ile emeklilik hakkı kazandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında, sigorta başlangıç tarihleri 1999 sonrası olanlar için kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları takdirde emekli olabilecekler.
YAŞA GÖRE KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI!
Kademli emeklilikte SSK'lı çalışanlar belirli yaşa ve prim sayısına ulaştıktan sonra kademeli olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir.
Kademeli emeklilikte şartlar çalışanın sigorta türüne ve başlangıç tarihine göre değişebilir. Kademeli emeklilikte çalışanlar daha erken emekli olma fırsatı yakalayabilir fakat bu emekliliğin maaşlarda düşüş gibi dezavantajları da bulunmaktadır.
İşte sigortalılık süresi ve prim günü sayısına göre emeklilik şartları şu şekilde:
◼SSK'lı kadınlar: 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.
◼SSK'lı erkekler: 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.
◼ BAĞ-KUR'lu kadınlar: 7200 prim günü.
◼BAĞ-KUR'lu erkekler: 9000 prim günü.
◼Emekli Sandığı'na tabi kadınlar: 7200 prim günü.
◼Emekli Sandığı'na tabi erkekler: 9000 prim günü.
SGK KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU
◼9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 pirim gün şartı aranacak.
◼2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 pirim gün şartı aranacak.
◼9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 pirim gün şartı aranacak.
◼2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 pirim gün şartı aranacak.
◼2001 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.400 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.400 pirim gün şartı aranacak.
◼2002 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.475 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.475 pirim gün şartı aranacak.
◼2003 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 44 yaş ve 6.550 pirim günü, erkekler için 46 yaş ve 6.550 pirim gün şartı aranacak.
◼2004 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 45 yaş ve 6.625 pirim günü, erkekler için 47 yaş ve 6.625 pirim gün şartı aranacak.
◼ 2005 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 46 yaş ve 6.700 pirim günü, erkekler için 48 yaş ve 6.700 pirim gün şartı aranacak.
◼2006 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 47 yaş ve 6.775 pirim günü, erkekler için 49 yaş ve 6.775 pirim gün şartı aranacak.
◼2007 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 48 yaş ve 6.850 pirim günü, erkekler için 50 yaş ve 6.850 pirim gün şartı aranacak.
◼2008 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 49 yaş ve 6.925 pirim günü, erkekler için 51 yaş ve 6.925 pirim gün şartı aranacak.
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