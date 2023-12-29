Milli Piyango 2024 tam bilete kaç para çıkıyor? Tam bilet ne kadar veriyor?
"Milli Piyango 2024 tam bilet kaç para çıkıyor?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Yılbaşı gelenekleri arasında önemli bir yere sahip olan Milli Piyango çekilişi, bu yıl da milyonlarca vatandaşı heyecanlandırıyor. 31 Aralık Pazar günü gerçekleşecek olan çekiliş öncesi en çok merak edilen konulardan biri de tam biletin büyük ikramiye tutarı oldu. Peki, Tam bilet ne kadar veriyor? İşte cevabı...
Milli Piyango 2024 biletleri, tam, yarım ve çeyrek olmak üzere üç farklı tipte satışa sunuluyor. Her yıl düzenlenen Milli Piyango çekilişi için heyecan dorukta! 31 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek çekiliş öncesinde tam biletin büyük ikramiye tutarı merak konusu oluyor. Bu yılki çekilişte tam bilet alarak büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler araştırmalar yapıyor. Peki, Milli Piyango 2024 tam bilete kaç para çıkıyor? İşte haberin detayları...
TAM BİLET NE KADAR VERİYOR?
Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak.
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.
TOPLAM İKRAMİYE 2 MİLYAR 355 MİLYON 650 BİN TL
400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyun severlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.
Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2023 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
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