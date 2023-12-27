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Zamlı İşsizlik Maaşı ne kadar? 2024 Asgari ücret artışı ile işsizlik maaşı kaç TL arttı? Brüt-net ödeme tutar tablosu

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2023
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Zamlı İşsizlik Maaşı ne kadar? 2024 Asgari ücret artışı ile işsizlik maaşı kaç TL arttı? Brüt-net ödeme tutar tablosu

Her yıl olduğu gibi, asgari ücret zammı ve işsizlik ödeneği tutarlarıyla ilgili beklentiler 2024 Ocak ayında da artıyor. 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkileyen asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik ödeneği miktarı da güncellenecek. Peki zamlı işsizlik maaşı ne kadar? 2024 asgari ücret artışı ile işsizlik maaşı kaç TL arttı?

2024 yılına girerken, işsizlik maaşı miktarları ile asgari ücret zammı birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yılın getireceği ekonomik değişiklikler, işsizlik maaşı alacak olan vatandaşları ve asgari ücretle geçimini sağlayanları doğrudan etkileyecek. Asgari ücrette yaşanacak zam, birçok kalemdeki ödemeleri etkileyecek ve bu durum işsizlik maaşı alacak olan bireylerin de maddi durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 2024 zamlı işsizlik maaşı brüt-net ödeme hesaplaması...

2024 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Yeni zamlı asgari ücretle işsizlik ödeneği, genel sağlık sigortası (GSS) primi, kıdem tazminatı ve staj ücreti de artacak. Ancak henüz 2024 asgari ücreti açıklanmadı.

Bu hafta sonuna kadar açıklanması beklenen 2024 asgari ücreti ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Başkan Erdoğan ile bugün bir araya gelerek son kararlarını verecek. Görüşmenin 16.30'da gerçekleşmesi beklenirken, kulislerde konuşulan rakamlar da gün yüzüne çıktı.

Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in açıklamalarına göre, asgari ücrette yüzde 45'lik bir artış öngörülüyor ve net rakamın 16 bin 500 civarında olacağı konuşuluyor. Ancak Erdem, Başkan Erdoğan'ın bu rakamlarda değişikliğe gidebileceğini belirterek, asgari ücretin 17 bin 103 TL'ye kadar çıkabileceğini dile getirdi.

Sosyal Yardım Paralarında Artış Müjdesi

2024 yılında geçerli olacak asgari ücretle birlikte sosyal yardım ödemelerinde de artış bekleniyor. Ancak henüz net rakamlar açıklanmış değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısında sosyal yardım ödemelerinin belirleneceği ifade edildi. Yılın ilk ayında açıklanması beklenen zamlı sosyal yardım paraları arasında SED, Aile Destek, Doğum yardımı, İşe başlama yardımı, Elektrik tüketim desteği, yaşlı aylığı, engelli aylığı, şartlı eğitim yardımı bulunuyor.

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