Zamlı 2024 apartman görevlisi maaşları ne kadar? Ocak ayı asgari ücret artışı ile kapıcı maaşları kaç TL oldu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini 2024 yılı asgari ücret zammını müzakere etmek üzere Beştepe'ye davet etti. Bugün saat 16.30'da başlayacak olan kritik toplantı, Türkiye genelinde milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. Toplantının ardından, 2024 yılı için belirlenecek yeni asgari ücret miktarı kamuoyuyla paylaşılacak. Peki 2024 apartman görevlisi maaşları ne kadar? Ocak ayı asgari ücret artışı ile kapıcı maaşları kaç TL oldu?

Türkiye'de asgari ücretin belirlenmesi süreci, özellikle apartman görevlisi ve kapıcılar gibi belirli meslek grupları için büyük önem taşıyor. 2024 yılı için yapılacak olan asgari ücret zammı henüz netleşmemiş olsa da, bu durumun maaşlarda yaratacağı etki merak konusu.

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