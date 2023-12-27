Yeni zamlı stajyer ücreti ne kadar? 2024 Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları kaç TL olacak? 2024 Ocak öğrenci staj parası hesaplama

Asgari ücretle ilgili belirsizlik devam ederken, 16-17 bin lira aralığında olacağına dair çıkan iddialar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Asgari ücret zammının 2024 yılıyla birlikte birçok kalemde değişikliklere neden olması beklenirken, bu değişiklikler arasında üniversite ve lise stajyer maaşlarının da yer alması dikkat çekiyor. Peki 2024 asgari ücret zammı ile yeni stajyer maaşları kaç TL olacak? İşte detayları...

STAJYER MAAŞI NE KADAR?