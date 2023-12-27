Yeni zamlı stajyer ücreti ne kadar? 2024 Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları kaç TL olacak? 2024 Ocak öğrenci staj parası hesaplama
Asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili 3. toplantıdan gelen son dakika açıklamaları, beraberinde stajyer maaşlarına dair beklentileri de artırdı. Özellikle okullardan işletmelere staj yapmaya giden lise ve üniversite öğrencileri, yeni asgari ücret artış oranları doğrultusunda staj ücretlerinde bir iyileşme bekliyor. Peki yeni zamlı asgari ücret ne kadar? 2024 Asgari ücret zammı ile yeni stajyer maaşları kaç TL olacak?
Asgari ücretle ilgili belirsizlik devam ederken, 16-17 bin lira aralığında olacağına dair çıkan iddialar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Asgari ücret zammının 2024 yılıyla birlikte birçok kalemde değişikliklere neden olması beklenirken, bu değişiklikler arasında üniversite ve lise stajyer maaşlarının da yer alması dikkat çekiyor. Peki 2024 asgari ücret zammı ile yeni stajyer maaşları kaç TL olacak? İşte detayları...
STAJYER MAAŞI NE KADAR?
Asgari ücrete 2023 Temmuz ayında gelen düzenleme ile okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de değişti. Asgari ücrete yüzde 34,04 zam gelmesi nedeniyle staj ücreti 3420 lira olmuştu.
2024 asgari ücretin açıklanması ile yeni senede geçerli olacak stajyer maaşları da netlik kazanacak.
NE KADAR ARTAR?
Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde stajyer maaşı 4446 liraya, yüzde 55 zam gelirse de 5301 liraya çıkması beklenenler arasında.
STAJYER MAAŞI HESAPLAMA
Stajyer maaş hesaplamasında o senenin net asgari ücret tutarından, asgari geçim indirimi miktarı düşülür ve kalan net rakam üçe bölünerek stajyer öğrencinin alması gereken aylık maaş miktarına ulaşılır.
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- Yeni zamlı stajyer ücreti ne kadar? 2024 Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları kaç TL olacak? 2024 Ocak öğrenci staj parası hesaplama
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