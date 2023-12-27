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Türkiye Sigorta’dan sektörün aylık en yüksek prim üretimi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.12.2023 Güncelleme Tarihi: 27.12.2023
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Türkiye Sigorta’dan sektörün aylık en yüksek prim üretimi

Sigorta sektöründeki liderliğini sürdüren Türkiye Sigorta, Kasım ayında toplam prim üretimini yüzde 152 arttırarak 51 milyar TL’lik üretimle rekora imza attı.

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