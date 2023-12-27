Ocak asgari ücret zammıyla SED ödemelerine zam var mı? 2024 SED yardımı ne kadar, kaç TL olacak?
Yeni yıla girerken ihtiyaç sahibi aileler 2023 Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı miktarındaki artışı merakla beklemeye başladı. Bilindiği üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Temmuz ayında açıkladığı yüzde 17,55'lik zam oranıyla birlikte SED yardımları önemli bir artış göstermişti. Peki, Ocak asgari ücret zammıyla SED ödemelerine zam var mı? 2024 SED yardımı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar!
Asgari ücret ve emekli-memur maaş zamları 2023 SED yardım miktarını da gündeme getirdi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SED) Programı kapsamında gerçekleştirilen bu artış, özellikle çocuklu ailelere yönelik destekleri de beraberinde getiriyor. Peki, Ocak asgari ücret zammıyla SED ödemelerine zam var mı? 2024 SED yardımı ne kadar, kaç TL olacak? İşte merak edilenler!
2024 SED YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
2024 SED yardımı ne kadar, kaç TL olacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
Bakan Göktaş, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul masraflarını karşılamaları için ödenen SED miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 zam oranında artırıldığını belirtmişti.
SED YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Binlerce kişinin merak ettiği konulardan biri de SED yardımı başvuru süreci. İhtiyaç sahibi aileler, SED yardımından faydalanmak için İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ya da e-devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapabilirler.
Başvuruda istenen belgeler arasında dilekçe, T.C. Kimlik Numarası beyanı, gerektiğinde alınacak sağlık raporu ve öğrenci belgesi yer alıyor. Ayrıca, İŞ-KUR ve meslek kurslarına başvuruda bulunulduğuna dair belgeler de talep edilebiliyor.
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