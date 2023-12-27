Bedelli askerlik ücreti 2024 | Zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Yüzde kaç artacak, belli oldu mu?

Bedelli askerlik başvurularının ardından, sonuçların açıklanacağı tarih ve başvuru sürecine dair merak edilen detaylar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bedelli askerlik celp dönemleri ve sonuçların hangi aylarda açıklanacağı konusu, başvuru yapanların ve yakınlarının büyük bir ilgiyle takip ettiği bir konu haline geldi. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?