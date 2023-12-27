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Bedelli askerlik ücreti 2024 | Zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Yüzde kaç artacak, belli oldu mu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2023
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Bedelli askerlik ücreti 2024 | Zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Yüzde kaç artacak, belli oldu mu?

Yılın son günlerine yaklaşılmasıyla birlikte, bedelli askerlik ücreti ödemesi konusundaki detaylar ve başvuru süreci vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle araştırılmaya başlandı. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenler, başvurularını tamamlamış olmanın yanı sıra sonuçların açıklanacağı tarihi de büyük bir merakla bekliyorlar. Peki zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Yüzde kaç artacak, belli oldu mu?

Bedelli askerlik başvurularının ardından, sonuçların açıklanacağı tarih ve başvuru sürecine dair merak edilen detaylar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bedelli askerlik celp dönemleri ve sonuçların hangi aylarda açıklanacağı konusu, başvuru yapanların ve yakınlarının büyük bir ilgiyle takip ettiği bir konu haline geldi. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bedelli askerlik için müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı veya bakaya kaydı bulunmayan yükümlüler, yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (29 Aralık 2023 tarihi dahil) ödeyecekleri bedel 122.351,04 TL olarak belirlendi.

Ancak 2024 bedelli askerlik ücreti henüz resmi olarak açıklanmış değildir. 2024 bedelli askerlik ücreti belirlendiğinde, detaylar haberimize eklenecektir.

Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine yapılabilecektir.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE SON GÜN NE ZAMAN?

2023 yılı bedelli askerlik başvuruları 29 Aralık tarihinde bitecek. Müracaat işlemi; yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunarak ödeme yapmalarını kapsamaktadır

Bu tarihten önce bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerin yoklamalarını yaptırmaları ve "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almaları önem arz etmektedir.

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.

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