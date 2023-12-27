Memur, emekli ve asgari ücretle çalışanlara yapılacak zamların ardından muhtarlar için de zam oranları belirleniyor. Yapılacak zamların muhtarların yaşam koşullarını iyileştirmesi beklenirken, bu konuda yapılacak olan düzenlemeler merakla bekleniyor. Peki, asgari ücret zammı ile muhtar maaşları ne kadar olacak? En düşük-en yüksek 2024 muhtar maaşı kaç TL oldu?