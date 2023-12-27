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Asgari ücret net, brüt saatlik, günlük, haftalık kaç TL oldu? TABLO TABLO HESAPLAMA!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.12.2023
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Asgari ücret net, brüt saatlik, günlük, haftalık kaç TL oldu? TABLO TABLO HESAPLAMA!

Külliye'de düzenlenecek olan toplantıda, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, brüt ve net asgari ücret zammını belirlemek üzere bir araya geliyor. Bu kritik toplantının ardından, asgari ücretin yeni miktarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. İşte, Asgari ücret 2024 için net, brüt, saatlik, günlük ve haftalık tutarlar ile ilgili merak edilen detaylar.

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