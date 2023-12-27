Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? 2024 TAVAN-TABAN kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL olacak?

2023 yılının ikinci yarısında 13 bin 414 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı, bir işçinin alabileceği en yüksek yıllık kıdem tazminatı miktarını belirliyor. Bu tutar, çalışanların iş güvencesini güçlendiren bir unsur olarak öne çıkıyor. Ancak, 2024 yılıyla birlikte bu tavanın ne kadar olacağı, çalışanları yakından ilgilendiriyor.