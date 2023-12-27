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Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? 2024 TAVAN-TABAN kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL olacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.12.2023 Güncelleme Tarihi: 27.12.2023
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Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? 2024 TAVAN-TABAN kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret ve kıdem tazminatı konularında önemli gelişmeler yaşanıyor. 2023 yılının ikinci yarısında brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı tavanı 13 bin 414 lira olarak belirlenmişti. Şimdi yeni yıla günler kala gözler 2024 asgari ücrete çevrildi. Peki, asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? 2024 tavan-taban kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL olacak? İşte haberin detayı!

2024 asgari ücretinin belirlenmesi süreci devam ediyor. Asgari ücretli çalışanlar, bu belirlemenin ardından pek çok kaleminde artış yaşayacakları bir döneme hazırlanıyor. Yılın ilk yarısında belirlenen asgari ücret, çalışanların maaşlarını etkileyen temel bir faktör olacak. Peki, Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? 2024 tavan-taban kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL olacak?

2023 yılının ikinci yarısında 13 bin 414 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı, bir işçinin alabileceği en yüksek yıllık kıdem tazminatı miktarını belirliyor. Bu tutar, çalışanların iş güvencesini güçlendiren bir unsur olarak öne çıkıyor. Ancak, 2024 yılıyla birlikte bu tavanın ne kadar olacağı, çalışanları yakından ilgilendiriyor.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı hesaplaması oldukça basittir. Bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir sebep ile feshedilmesi durumunda, her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir seneden artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilir. Bu, çalışanların iş sonlandırma durumlarında hak ettikleri tazminatı belirlemede kullanılan temel formülü oluşturur.

İHBAR TAZMİNATI AYRICA HESAPLANIYOR

Kıdem tazminatıyla birlikte, iş sözleşmesini feshetmek isteyen tarafın uymak zorunda olduğu bir diğer kural da ihbar tazminatıdır. İş Kanunu'nun belirlediği kurallara göre, iş sözleşmesini feshetmek isteyen taraf, gereken bildirim süresine bağlı kalarak yazılı olarak feshi diğer tarafa iletmelidir.

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