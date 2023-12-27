Asgari ücret ile rapor parası ne kadar oldu? 2024 iş göremezlik ücreti kaç TL olacak? İş göremezlik hesaplama işlemi nasıl yapılır?

RAPOR PARASI ALMA ŞARTLARI

Geçici iş göremezlik ödeneği, hastalık durumunda sigortalılara her gün için verilir. Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisi kadar rapor parası ödenir. Bu detay, hastaların maddi kayıplarını anlamalarına yardımcı olur.

Rapor parası ödemeleri, hastalık durumunda yaşanan iş göremezlik sürecinin üçüncü gününden itibaren başlar. Ancak, bu ödemelerin sigortalılar tarafından en geç 2 ay içinde alınması gerekmektedir. Belirtilen süre içinde alınmayan ücretler SGK'ya iade edilebilir. Bu nedenle, rapor parasını zamanında ve eksiksiz olarak almak önemlidir.