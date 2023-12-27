Asgari ücret bugün saat kaçta açıklanacak? 2024 zamlı asgari ücret miktarı bugün açıklanacak mı, ne zaman?

Asgari ücret zammı için farklı senaryolar üzerinde durulurken en çok dikkat çeken oranlar ise %30 ile 55 arasında oldu. Son olarak Temmuz'da asgari ücrete %34 oranında zam yapılmıştı. Ancak ondan önce ise Ocak ayında %54,66 oranında artmıştı. Yüzde 30, 35,40,45,50 ve 55 oranında asgari ücrete zam gelmesi durumunda tek tek hesaplamalar yapıldı. İşte, zam oranına göre masada duran tahminler;