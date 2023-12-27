Asgari ücret bugün saat kaçta açıklanacak? 2024 zamlı asgari ücret miktarı bugün açıklanacak mı, ne zaman?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 asgari ücret açıklaması için Beştepe'de düzenlenen kritik toplantı merakla bekleniyor. Asgari ücret tespit komisyonunun ilk iki toplantısı 11 ve 18 Aralık'ta gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini Beştepe'ye davet etti. Toplantının sona ermesiyle birlikte 2024 asgari ücretinin açıklanması bekleniyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı için geri sayım başladı. Komisyon, ilk iki toplantısını 11 ve 18 Aralık'ta düzenledi. Üçüncü toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe'de gerçekleştirilecek. Asgari ücret zammında %35 ile %55 arasında değişen senaryolar konuşuluyor. Yeni asgari ücret, staj ücreti, yaşlılık maaşı, engelli maaşı ve diğer ödemeleri etkileyecek. Peki asgari ücret bugün saat kaçta açıklanacak? 2024 zamlı asgari ücret miktarı bugün açıklanacak mı, ne zaman?
ASGARİ ÜCRET ZAMMI BUGÜN AÇIKLANACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün 19.30'da asgari ücretle ilgili açıklama yapacak.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN DİKKAT ÇEKEN HESAPLAMA!
Asgari ücret zammı için farklı senaryolar üzerinde durulurken en çok dikkat çeken oranlar ise %30 ile 55 arasında oldu. Son olarak Temmuz'da asgari ücrete %34 oranında zam yapılmıştı. Ancak ondan önce ise Ocak ayında %54,66 oranında artmıştı. Yüzde 30, 35,40,45,50 ve 55 oranında asgari ücrete zam gelmesi durumunda tek tek hesaplamalar yapıldı. İşte, zam oranına göre masada duran tahminler;
Mevcut 11 bin 402 lira asgari ücrete %30 zam gelmesi durumunda maaş 14.822 lira olacak ve maaş artışı 3.420 lira olacak.
Asgari ücrete %35 zam gelmesi durumunda ise 15.392 liraya yükselecek. Bu durumda artış ise 3.990 lira olacak.
Asgari ücret zammının %40 seviyesinde olması halinde 18.799 lira olurken artış ise 4.560 lira olacak.
%45 zam oranı olması durumunda mevcut asgari ücret 16.532 liraya yükselecek ve maaş 5.130 lira yükselecek.
%50 zam durumunda ise asgari ücret 5.701 lira artacak ve 17 bin 103 lira olacak.
Zam oranının %55 seviyelerine çıkması durumunda asgari ücret 17 bin 673 lira olacak.
SON 5 YILIN ASGARİ ÜCRET ORANLARI
2023 Temmuz-Aralık arası 11 bin 402 TL
2023 Ocak- Temmuz arası 8 bin 506 TL
2022 Temmuz Aralık arası 5 bin 500 TL
2022 Ocak-Temmuz arası 4 bin 253 TL
2021 2 bin 825 TL
2020: 2.324 TL
2019: 2.020 TL
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- Asgari ücret bugün saat kaçta açıklanacak? 2024 zamlı asgari ücret miktarı bugün açıklanacak mı, ne zaman?
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