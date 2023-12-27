2024 Zamlı Borçlanma miktarları | Ocak ayı isteğe bağlı sigorta primleri kaç TL artacak, belli oldu mu? Yeni ödeme tutarları askerlik, staj, doğum borçlanması

Türkiye'de yeni yıl öncesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği 2024 asgari ücret zammı, birçok sosyal yardım ve ödemenin de artışını beraberinde getiriyor. Bu kapsamda, askerlik ve doğum borçlanması gibi alanlarda öngörülen zamlarla birlikte, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, staj ücreti, sosyal yardımlar, emzirme yardımı, kıdem, ihbar ve iş göremezlik ödeneği gibi birçok alandaki ödemelerde yeni yılda artış yaşanacak. İşte detayları...

2024 yılına dair asgari ücret belirlenme süreci, hem çalışanlar hem de işverenler için büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle apartman görevlisi ve kapıcı gibi meslek gruplarının maaşları, asgari ücretin belirlenmesiyle doğrudan etkilenecek. 2023 yılının ikinci yarısında asgari ücretin 11 bin 402 TL olarak belirlenmesi, bu meslek grupları için bir standart oluşturmuştu.

Borçlanma Ücretlerindeki Muhtemel Değişiklikler