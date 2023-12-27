2024 Zamlı Borçlanma miktarları | Ocak ayı isteğe bağlı sigorta primleri kaç TL artacak, belli oldu mu? Yeni ödeme tutarları askerlik, staj, doğum borçlanması
Her yıl düzenlenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları, Türkiye'de askerlik ve doğum borçlanması gibi birçok sosyal konuyu etkileyen önemli kararların alındığı platformlardan biri olarak öne çıkıyor. 2024 yılına ait Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları, beklenen asgari ücret zammının yanı sıra değişecek diğer ödemeler de merak konusu oldu. Peki ocak ayı isteğe bağlı sigorta primleri kaç TL artacak, belli oldu mu? Yeni ödeme tutarları askerlik, staj, doğum borçlanması...
Türkiye'de yeni yıl öncesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği 2024 asgari ücret zammı, birçok sosyal yardım ve ödemenin de artışını beraberinde getiriyor. Bu kapsamda, askerlik ve doğum borçlanması gibi alanlarda öngörülen zamlarla birlikte, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, staj ücreti, sosyal yardımlar, emzirme yardımı, kıdem, ihbar ve iş göremezlik ödeneği gibi birçok alandaki ödemelerde yeni yılda artış yaşanacak. İşte detayları...
2024 yılına dair asgari ücret belirlenme süreci, hem çalışanlar hem de işverenler için büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle apartman görevlisi ve kapıcı gibi meslek gruplarının maaşları, asgari ücretin belirlenmesiyle doğrudan etkilenecek. 2023 yılının ikinci yarısında asgari ücretin 11 bin 402 TL olarak belirlenmesi, bu meslek grupları için bir standart oluşturmuştu.
Borçlanma Ücretlerindeki Muhtemel Değişiklikler
2024 yılına ilişkin asgari ücretin açıklanmasıyla, doğum ve askerlik borçlanması tutarlarında da değişiklikler bekleniyor. Bu borçlanma miktarları, asgari ücretin belirli bir yüzdesine göre hesaplanmakta. Özellikle doğum borçlanması yapacak anneler için 2023 yılında belirlenen en düşük ve en yüksek borçlanma tutarları, yeni asgari ücret ile birlikte değişiklik gösterebilir.
2023 Doğum Borçlanması Tutarları
2023 sonuna kadar doğum borçlanması yapacak anneler için, en düşük ve en yüksek borçlanma tutarları şu şekilde belirlenmişti:
1 çocuk için:
En düşük borçlanma: 720 gün x 143 TL/gün = 102.960 TL
En yüksek borçlanma: 720 gün x 1.073 TL/gün = 772.560 TL
2 çocuk için:
En düşük borçlanma: 1.440 gün x 143 TL/gün = 205.920 TL
En yüksek borçlanma: 1.440 gün x 1.073 TL/gün = 1.545.000 TL
3 çocuk için:
En düşük borçlanma: 2.160 gün x 143 TL/gün = 308.880 TL
En yüksek borçlanma: 2.160 gün x 1.073 TL/gün = 2.317.000 TL
Askerlik Borçlanması 2023 Tutarları
12 aylık askerlik için:
En düşük borçlanma: 365 gün x 143 TL/gün = 51.480 TL
En yüksek borçlanma: 365 gün x 1.073 TL/gün = 386.280 TL
18 aylık askerlik için:
En düşük borçlanma: 547.5 gün x 143 TL/gün = 77.220 TL
En yüksek borçlanma: 547.5 gün x 1.073 TL/gün = 576.420 TL
Doğum Borçlanması Nedir?
Doğum borçlanması, kadınların, çocuk doğumu sebebiyle ödeyemedikleri sosyal güvenlik primlerini, emeklilik haklarını korumak amacıyla borçlanma yoluyla telafi etmelerine olanak tanıyan bir sistemdir.
Askerlik Borçlanması Nedir?
Askerlik borçlanması, askerlik görevini yerine getiren bireylerin, bu süre zarfında ödeyemedikleri emeklilik primlerini, sonradan borçlanarak emeklilik haklarını güvence altına almalarını sağlayan bir uygulamadır. Bu sayede askerlik süresi, sigorta prim gün sayısına eklenebilmektedir.
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- 2024 Zamlı Borçlanma miktarları | Ocak ayı isteğe bağlı sigorta primleri kaç TL artacak, belli oldu mu? Yeni ödeme tutarları askerlik, staj, doğum borçlanması
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