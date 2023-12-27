2024 Engelli aylığı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TL olacak? 2024 Ocak %70 ve üstü engelli aylığı kaç lira?

Asgari ücrete gelecek zam ile doğru orantılı olarak engelli ve yaşlı aylıklarında da artış gerçekleşecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 16.30'da toplanmak üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Beştepe'ye davet etti. Toplantının ardın yeni zamlı asgari ücretin ne kadar olacağını açıklayacak. Asgari ücrete yapılacak zamla birlikte aynı oranda engelli ve yaşlı aylıklarında da artış gerçekleşecek. Peki yeni engelli ve yaşlı aylığı ne kadar olacak? İşte detaylar….

2024 ENGELLİ VE YAŞLI AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankasının aralık ayı enflasyon tahmininin yüzde 38 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Söz konusu orana bakıldığında asgari ücrete yüzde 40, 45 veya 50 oranın zam yapılacağı tahmin ediliyor.