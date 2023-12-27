2024 Engelli aylığı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TL olacak? 2024 Ocak %70 ve üstü engelli aylığı kaç lira?
2024 Engelli ve Yaşlı aylığı zammı için gözler asgari ücrete yapılacak zamma çevrilmiş durumda. Asgari ücrete gelecek zam oranında artış gösterecek yeni aylıklar bu akşam Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından belli olacak. İşte 2024 Zamlı Engelli ve Yaşlı aylığı zam tablosu…
Asgari ücrete gelecek zam ile doğru orantılı olarak engelli ve yaşlı aylıklarında da artış gerçekleşecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 16.30'da toplanmak üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Beştepe'ye davet etti. Toplantının ardın yeni zamlı asgari ücretin ne kadar olacağını açıklayacak. Asgari ücrete yapılacak zamla birlikte aynı oranda engelli ve yaşlı aylıklarında da artış gerçekleşecek. Peki yeni engelli ve yaşlı aylığı ne kadar olacak? İşte detaylar….
2024 ENGELLİ VE YAŞLI AYLIĞI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankasının aralık ayı enflasyon tahmininin yüzde 38 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Söz konusu orana bakıldığında asgari ücrete yüzde 40, 45 veya 50 oranın zam yapılacağı tahmin ediliyor.
Yüzde 40-69 Engelli olanlar;
Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması halinde yüzde 40-69 Engelli olan engelli ve yaşlı aylığı 2.348 TL'den 3.287 TL'ye yükselecek.
Asgari ücrete yüzde 45 zam yapılması halinde yüzde 40-69 Engelli olan engelli ve yaşlı aylığı 2.348 TL'den 3.404 TL'ye yükselecek.
Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması halinde yüzde 40-69 Engelli olan engelli ve yaşlı aylığı 2.348 TL'den 3.522 TL'ye yükselecek.
Yüzde 70 ve Üzeri Engelli olanlar;
Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması halinde yüzde 70 ve Üzeri Engelli olan engelli ve yaşlı aylığı 2.811 TL'den 3.935 TL'ye yükselecek.
Asgari ücrete yüzde 45 zam yapılması halinde yüzde 70 ve Üzeri Engelli olan engelli ve yaşlı aylığı 2.811 TL'den 4.075 TL'ye yükselecek.
Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması halinde yüzde 70 ve Üzeri Engelli olan engelli ve yaşlı aylığı 2.811 TL'den 4.216 TL'ye yükselecek.
Engelli Yakını
Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması halinde engelli yakını için engelli ve yaşlı aylığı 1.874 TL'den 2.623 TL'ye yükselecek.
Asgari ücrete yüzde 45 zam yapılması halinde engelli yakını için engelli ve yaşlı aylığı 1.874 TL'den 2.717 TL'ye yükselecek.
Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması halinde engelli yakını için engelli ve yaşlı aylığı 1.874 TL'den 2.811 TL'ye yükselecek.
ENGELLİ AYLIĞI ŞARTLARI NELER?
Engelli aylığına başvuruda bulunmak isteyen yurttaşların bakanlık tarafından açıklanan tamamlaması gereken şartlar şu şekilde:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Engelli Sağlık Raporu (%40 ve üzeri) sahip olmak,
- Hane içerisindeki kişi başı gelir seviyesi asgari ücretin 1/3'den fazla olmamak,
- 18 yaş altı engelli yakını olanlar için vasilik belgesi,
- Gayrimenkul Bulunmaması,
- SGK kayıtlı ve kayıt dışı gelire sahip olmamak,
- Kanunen bakmakla yükümlü kişisi bulunmayan,
- Nafaka Yükümlüsü olmamak,
- 65 yaş altı olmak.
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