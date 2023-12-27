2024 Emekli, Memur, Özel Sektör maaş artış çizelgesi | İşçinin işverene maliyeti ne kadar, kaç TL? Asgari ücret zammıyla yeni tutarlar...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek, asgari ücretin belirleneceği kritik görüşmeyi gerçekleştirecek. Bu önemli toplantı, Türkiye genelinde milyonlarca çalışanın ve işverenin büyük bir merakla beklediği 2024 asgari ücretinin belirleneceği kritik bir sürecin başlangıcını işaret ediyor. Peki 2024 emekli, memur, özel sektör maaş artışı ne kadar olacak? Zamlı maaşların işverene maliyeti kaç TL?

2024 yılının asgari ücreti, hem çalışanlar hem de işverenler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan başkanlığında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu önemli kararı vermek üzere çalışmalarına devam ediyor.

Asgari Ücretin Belirlenmesi Süreci