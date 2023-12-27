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2024 Asgari ücret zammı belli oldu! 1 Ocak 2024 itibari ile geçerli olacak asgari ücret maaş tablosu...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.12.2023 Güncelleme Tarihi: 27.12.2023
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2024 Asgari ücret zammı belli oldu! 1 Ocak 2024 itibari ile geçerli olacak asgari ücret maaş tablosu...

Asgari ücret zammı belli oldu. 1 Ocak 2024 tarihi itibari ile geçerli olacak yeni asgari ücret Bakan Işıkhan tarafından açıklandı. İşte yeni yılla birlikte geçerli olacak asgari ücret maaşı

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