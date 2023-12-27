2024 Asgari ücret için geri sayım başladı! Memur, işçi ve emekli zammı belli oluyor! 2024 asgari ücret, memur ve emekli zamlı maaş tablosu

İşçi, memur ve emeklilere nefes aldıracak olan maaş zammı tartışmalarında sona yaklaşıldı. 2024 yılına girmeden önce neredeyse tüm çalışanların maaşlarının belirlenmesinde kritik öneme sahip asgari ücret zammı belli olacak. Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 defa toplandı. 3. Toplantının ise ne zaman yapılacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Merkez Bankası ise aralık ayı enflasyon tahmini belli olurken zam 6 aylık enflasyonun yüzde 38 seviyesinde olması bekleniyor. Bu çerçevede bakıldığında yeni asgari ücrete en az yüzde 40 zam yapılması bekleniyor. İşte 2024 asgari ücreti için beklenen zam oranları…

2024 ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2024 yılı zamlı asgari ücretin ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz resmi kaynaklardan bir açıklama yapılmadı. Lakin Başkan Recep Tayyip Erdoğan Asgari Ücret Tespit Komisyonunu 16,30'da görüşmek üzere davet etti. Akabinde ise zammın açıklanması bekleniyor.