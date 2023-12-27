2024 Asgari ücret için geri sayım başladı! Memur, işçi ve emekli zammı belli oluyor! 2024 asgari ücret, memur ve emekli zamlı maaş tablosu
2024 maaş zamları için geri sayım başladı. Yeni yılda İşçi, memur ve emeklilerin hesaplarına yeni zamlı maaşlar yatacak. Maaşların ne kadar olacağını merak eden çalışanlar ise şimdiden yapılacak oranlara göre hazırlanan maaş tablolarını incelemeye başladı. Şimdi ise gözler Başkan Recep Tayip Erdoğan tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte 2024 asgari ücret, memur ve emekli zamlı maaş tablosu….
İşçi, memur ve emeklilere nefes aldıracak olan maaş zammı tartışmalarında sona yaklaşıldı. 2024 yılına girmeden önce neredeyse tüm çalışanların maaşlarının belirlenmesinde kritik öneme sahip asgari ücret zammı belli olacak. Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 defa toplandı. 3. Toplantının ise ne zaman yapılacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Merkez Bankası ise aralık ayı enflasyon tahmini belli olurken zam 6 aylık enflasyonun yüzde 38 seviyesinde olması bekleniyor. Bu çerçevede bakıldığında yeni asgari ücrete en az yüzde 40 zam yapılması bekleniyor. İşte 2024 asgari ücreti için beklenen zam oranları…
2024 ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2024 yılı zamlı asgari ücretin ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz resmi kaynaklardan bir açıklama yapılmadı. Lakin Başkan Recep Tayyip Erdoğan Asgari Ücret Tespit Komisyonunu 16,30'da görüşmek üzere davet etti. Akabinde ise zammın açıklanması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası aralık ayı enflasyon tahmini belli olurken zam 6 aylık enflasyonun yüzde 38 seviyesinde olması bekleniyor. Bu çerçevede 2024 zamlı asgari ücret zam pazarlığının yüzde 40'dan başlaması bekleniyor. İşte 2024 asgari ücret zam tablosu;
Yüzde 40 zam yapılması halinde 15.962,80 TL,
Yüzde 45 zam yapılması halinde 16.532,90 TL,
Yüzde 50 zam yapılması halinde 17.103 TL net ücrete ulaşacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ 2024'TE NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre yılın ikinci yarısında 5 aylık enflasyon yüzde 33.65 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası 6 aylık enflasyon tahmini ise yüzde 38 oranında açıkladı. İşte bu zamlar ışığında zamlı SSK ve Bağ-Kur emekli maaş tablosu;
Mevcut maaş: 7.500,00
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 10.394,25
Mevcut maaş: 7.600,00
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 10.532,84
Mevcut maaş: 7.700,00
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 10.671,43
Mevcut maaş: 7.800,00
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 10.810,02
Mevcut maaş: 7.900,00
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 10.948,61
Mevcut maaş: 8.000,00
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 11.087,20
2024 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
2024 yılı memur maaş zammı, enflasyon farkına yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı eklenerek gerçekleştirilecek. Merkez Bankası aralık ayı enflasyon tahmini belli olurken zam 6 aylık enflasyonun yüzde 38 seviyesinde olması bekleniyor. Bu çerçevede zamlı memur maaşlarının en düşük 22 bin 17 liradan 33 bin 102 liraya yükselmesi bekleniyor.
MEMUR MAAŞLARI NASIL DEĞİŞECEK? (TL)
Şube müdürü (Lisans) 1/4
Mevcut maaş: 32.451,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 48.790,08
Memur (Lisans) 9/1
Mevcut maaş: 22.938,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 34.487,28
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 29.538,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 44.410,38
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 26.654,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 40.074,29
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 32.626,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 49.053,19
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 29.525,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 44.390,84
Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 54.959,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 82.630,86
Hemşire (Lisans) 5/1
Mevcut maaş: 26.440,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 39.752,54
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 33.122,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 49.798,93
Teknisyen (Lise) 11/1
Mevcut maaş: 23.538,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 35.389,38
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 48.124,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 72.354,43
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 31.763,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 47.755,67
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 27.620,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 41.526,67
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 31.562,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 47.453,47
Not: Eş ve 2 çocuk dahil.
MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK? (TL)
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 35.911,25
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 53.992,56
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 31.783,75
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 47.786,87
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 22.266,84
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 12.062,50
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 18.135,97
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 22.266,84
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 20.871,25
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 31.379,92
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 15.188,75
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 22.836,29
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 14.935,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 22.454,77
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 22.266,84
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 22.266,84
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 10.632,50
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 15.985,96
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 25.906,25
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 38.950,05
Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 28.350,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 42.624,23
İmam-hatip
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 22.266,84
Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 22.266,84
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