2024 AİLE DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURU: Aile destek ödemesi artacak mı? İhtiyaç sahiplerine kaç ay ne kadar ödeme yapılacak?

2024 yılında aile destek ödemesi memur maaş zammı ile birlikte artış gösterecek. T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 12 aylık süre ile destek verilmesine karar verildi. Hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen ödeme 4 farklı gelir aralığına göre hesaplara yatırılıyor. Ayrıca bu ödemelere hanede bulunan çocuk sayısına göre ek ödeme gerçekleştiriliyor. Söz konusu ödemeler ise her yıl memur maaşına indeksli olarak artış yapılıyor. Son açıklanan verile ışığında Merkez Bankası 6 aylık enflasyonun yüzde 38 seviyesinde olması bekleniyor. Bu orana yüzde 15 oranında toplu sözleşme farkı eklenecek. Bu veriler ışığında yeni yılla birlikte Aile Destek Ödemelerinin de ne kadar olacağı netleşmeye başladı. İşte 2024 Aile destek ödeme tablosu…