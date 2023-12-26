Gözler Kabine Toplantısı’nda | Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Terör örgütlerine kritik operasyonlar! İşte masadaki kritik konular

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILACAK ZAM

Kabinede memur ve emeklilere yılbaşında yapılacak artış da görüşülecek. 2'nci 5 aylık enflasyon verisine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 35.24, memurlar için ise yüzde 27.58'lik fark oluştu. Yıl sonu enflasyonu yüzde 65 düzeyinde gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 49.45 oranında artış yapılacak. Fahiş fiyat uygulayanlara karşı alınacak tedbirlerin yanı sıra, enflasyonla mücadele faaliyetleri ile makroekonomik görünüme de o toplantıda bir parantez açılacak.