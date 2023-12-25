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Koton’a Türkiye’nin Altın Liderleri Büyük Ödülü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.12.2023
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Koton’a Türkiye’nin Altın Liderleri Büyük Ödülü

Üst düzey yönetim, finans, pazarlama ve insan kaynakları alanlarındaki başarı çalışmalarıyla Koton’un CEO’su, CFO’su, CMO’su ve CHRO’su Altın Lider ödülüne layık görüldü. Koton, hem 4 ana kategoride birden ödüllendirildi hem de bu başarısı nedeniyle ‘Türkiye’nin Altın Liderleri Büyük Ödülü’nü almaya hak kazandı.

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