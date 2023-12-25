Erken emeklilik şartları açıklandı! Bu detaylar tarihi öne çekiyor! EYT'yi kaçıranlara 8 formül...
Milyonlarca çalışan vatandaşın en büyük hedeflerinden biri, emekli olup düzenli bir gelire kavuşmaktır. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için yaş şartının kaldırılmasıyla birlikte, EYT yasası ile emekli olma hakkı tanınmıştı. Emeklilik tarihi, belirli yıl ve prim şartlarına bağlı olarak şekillenirken, birçok çalışan emeklilik tarihini öne çekmenin yollarını araştırıyor. Bu noktada, EYT dışındaki sigortalılar için emeklilik tarihini öne çekmek için 8 formül bulunuyor. İşte erken emeklilik hakkında gerekli şartlar...
EYT'yi kaçıranlara müjde geldi! Bu formüller tarihi öne çekecek! Halihazırda çalışan milyonlarca vatandaş, erken emeklilik şartlarını araştırıyor. Türkiye'de yasalar prim ve yıl şartı getirirken, EYT dışında yaş da gerekiyor. Mevcut yasal düzenlemeler kapsamında, emeklilik tarihini öne çekmek isteyenler için 8 etkili formül buluyor. İşte milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren erken emeklilik şartları...
🔷ÇOCUKLAR AVANTAJ:
Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor.
Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor.
🔷ASKERLİK ÖNE ÇEKER:
Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.
Hatta bu imkan sayesinde 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olmasına rağmen borçlanarak EYT'den emekli olan çok sayıda sigortalı da bulunuyor.
🔷VERGİ İNDİRİMİ YAŞI KALDIRIR:
Engelliler en az yüzde 40 engellilik ile vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmadan 15 yıl 3 bin 600 günden başlayarak işe giriş tarihlerine göre 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emekli olabiliyor.
🔷YIPRANAN KAZANIR: Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkanına kavuşuyor.
🔷ANNEYE PRİM VAR: Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin de 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor. Bu süre yaş şartından da düşülüyor.
🔷GURBETÇİYE AVANTAJ: Yurtdışında yaşayan ve çalışan vatandaşlarımız bu süreleri satın alarak Türkiye'de çalışmadan emeklilik hakkına kavuşuyor.
Erkek sigortalılar yurtdışında 18 yaşından sonra çalıştıkları süreleri kadınlar ise 18 yaşından sonraki süreleri satın alabiliyor.
MİLYONLARCA KİŞİYE ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI
Emeklilik sisteminde önemli değişiklikler yaşanıyor. Bağ-Kur ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) prim sistemlerindeki farklılıkları ortadan kaldırarak ülkedeki bir milyon vatandaşı olumlu bir şekilde etkileyecek.
Bu kapsamlı düzenlemeler, emeklilik tablosunu baştan aşağı değiştirerek, vatandaşlara daha avantajlı bir emeklilik süreci sunacak.
Düzenleme SSK ve Bağ-Kur arasındaki prim günü yükümlülüğü farkını ortadan kaldırarak, her iki grup için emeklilik şartlarını eşitleyecek. Bu eşitlik, yalnızca erken emeklilik imkanı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda emeklilik aylıklarında yaklaşık %20'lik bir artışa yol açacak.
PRİMLER EŞİTLENİYOR!
Bu düzenleme, Türkiye genelinde 1 milyondan fazla vatandaşı etkileyecek ve onlara daha kısa sürede ve daha az prim ödeyerek emekli olma şansı sunacak.
Yenilikçi bu adım sigortalı vatandaşların yaşam kalitesini artıracak önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçecek.
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