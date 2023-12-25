MSB yeni bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, kaç TL oldu? Bedelli askerlik ne kadar olacak 2024?

Yeni yıla sayılı günler kala, 2024 bedelli askerlik ücretleri merak konusu olmaya devam ediyor. Başvuru yapacak adaylar, "2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Bu konudaki beklentiler, enflasyon oranları ve memur zammının açıklanmasına paralel olarak şekilleniyor. İşte zamlı bedelli ücreti hakkında son gelişmeler...